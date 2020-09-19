Голова Мінфіну навів дані про витрати з «коронавірусного фонду»

Міністр фінансів України в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода навів дані про витрати з так званого «коронавірусного фонду», які викликали критику опонентів нинішньої влади через використання цих коштів на інші цілі, зокрема на будівництво доріг.

«Я вам скажу прості цифри. З 66 мільярдів коштів фонду навіть із дорогами використано 23. На дороги використано менше ніж 10. Питання стоїть в ефективності використання цих коштів і можливості деяких міністерств правильно розпоряджатися бюджетними видатками. Тобто було б гірше, я вам поясню, якщо б у місяці ми половину коштів фонду використали, а половину не використали, і виникло питання, чому ж ми не ухвалили в той період часу ті рішення, які дозволили б нам більш ефективно розпоряджатися державними фінансами. Тому що в грудні дороги вже ніхто не побудував би. А зараз ми можемо казати, що і мали можливість фонд більш ефективно використати», – сказав міністр Сергій Марченко в «Суботньому інтерв’ю».

1 червня в інтерв’ю виданню «РБК-Україна» Марченко заявляв, що вже на той час із майже 65 мільярдів гривень Фонду боротьби з COVID-19 (пізніше його суму дещо збільшили до 66 мільярдів) було витрачено майже половину: «27 мільярдів на безповоротній підставі; на поворотній – приблизно 1,3 мільярда гривень».

У липні Міністерство фінансів повідомляло, що уряд розподілив усі тоді вже 66 мільярдів гривень із Фонду боротьби з COVID-19, так що з нього для системи охорони здоров’я на всі видатки мало піти майже 16 мільярдів, а 35 мільярдів – на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг. Але здійснені на той час касові видатки складали 9,7 мільярда гривень.

Експерти критикували такий нецільовий розподіл коштів і вказували на корупційні ризики.

Крім того, критики звертають увагу, що автодорожні заходи, профінансовані з цього фонду, проходили за програмою нинішнього президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» – тоді як значна частка рекламованих у цій програмі доріг і інших об’єктів були профінансовані і значною мірою збудовані ще за влади попередніх президента Петра Порошенка і уряду Володимира Гройсмана, а деякі ділянки доріг, відремонтовані вже останнім часом, виявилися неякісними і вже руйнуються.

Тим часом той факт, що вже розподілені всі кошти фонду, означає, що при настанні другої хвилі коронавірусної пандемії в ньому вже не залишається коштів на систему охорони здоров’я.