Міністр фінансів заявляє, що «Україна виходить із кризи»

Міністр фінансів України Сергій Марченко вбачає «підстави вважати, що Україна поступово виходить із кризи», інформує 15 жовтня Урядовий портал із посиланням на інтерв’ю високопосадовця виданню Mind.

«Завдяки виконанню доходів податковою і митницею ми надолужуємо відставання у дохідній частині. Це 44,2 мільярда гривень на початок травня. Зараз скоротили цю «дірку» до 10 мільярдів гривень. А до кінця 2020 року її взагалі закриємо», – зауважив Марченко.

Він вважає цю позитивну динаміку результатом, зокрема, боротьби з тіньовими схемами зі сплати ПДВ і фіктивного податкового кредиту та позитивні зміни в роботі Державної митної служби, яка «четвертий місяць поспіль виконує місячний розпис надходжень».

Раніше цього місяця Міністерство економічного розвитку і торгівлі заявило, що обсяги падіння внутрішнього валового продукту України почали скорочуватися у липні.

Також у жовтні Світовий банк, слідом за Європейським банком реконструкції і розвитку, погіршив свій попередній прогноз падіння ВВП в Україні. Згідно з новим прогнозом, у 2020 році українська економіка впаде на 5,5%. Про це йдеться в аналітичному огляді економіки країн Європи і Центральної Азії «COVID-19 і людський капітал».

Водночас, зазначається в огляді, падіння економіки в Україні буде меншим, ніж в інших країнах регіону, а вже наступного 2021 року слід очікувати помірного зростання.

Спад української економіки у 2020 році і відновлення зростання у 2021 році прогнозує і український уряд. За його очікуваннями, ВВП цього року впаде на 4,8%, а наступного – виросте на 4,6%.