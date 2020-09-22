У НБУ заявили про поглиблення падіння економіки у II кварталі і вказали на причини

У Національному банку України повідомили про поглиблення падіння економіки у другому кварталі поточного року. Як вказує регулятор, причина – жорсткі карантинні обмеження та зниження попиту.

«Основним чинником поглиблення спаду ВВП очікувано стало скорочення внутрішнього попиту. Вагомим фактором також було падіння інвестицій. В умовах пандемії громадяни зменшили споживчі витрати, а бізнес відклав нові проєкти. Обсяги експорту товарів та послуг скоротилися, втім значно меншими темпами, ніж імпорт. З урахуванням цього внесок чистого експорту у зміну ВВП був додатнім», – йдеться в повідомленні НБУ.

В Нацбанку кажуть, що у розрізі видів діяльності у другому кварталі 2020 року погіршилися показники діяльності фактично усіх галузей економіки, окрім суттєвого просідання аграрного сектору, поглибився спад у промисловості, будівництві, IT, а також усіх секторах послуг.

«У III кварталі 2020 року очікується поступове відновлення економіки. Цьому сприятимуть не тільки м’якіші умови карантину, але й пожвавлення зовнішнього попиту й активізація внутрішнього споживання», – додали в НБУ.

За даними Державної служби статистики, реальний ВВП у II кварталі 2020 року скоротився на 11,4% у річному вимірі.