Падіння ВВП у серпні скоротилося до 5,8% – Мінекономіки

Обсяги падіння внутрішнього валового продукту України почали скорочуватися у липні після пікового падіння – такі підсумки восьми місяців 2020 року оприлюднило Міністерство економічноно розвитку і торгівлі 12 жовтня.

За твердженням міністерства, майже всі економічні галузі уповільнили падіння в умовах м’якого карантину, деякі з них – зокрема, роздрібна торгівля та будівництво – навіть показали зростання.

Мінекономіки вказує на те, що у відновленні економіки зіграли роль часткове відновлення пасажирських перевезень, реалізація відкладеного споживчого попиту, а також початок збору врожаю в аграріїв.

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«За даними НБУ індекс очікувань ділової активності у серпні 2020 року порівняно з липнем 2020 року на 1 пункт та становив 47,9 пунктів, зокрема, бізнес стримано оцінює результати своєї діяльності на тлі пролонгації адаптивного карантину. Як результат, за підсумками восьми місяців 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва уповільнилося і становило 6,5% (7,3% за сім місяців 2020 року). Відповідно, зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 5,8% (порівняно з минулим роком – ред.», – повідомляє міністерство.

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Падіння ВВП, згідно з оприлюдненими даними, сягнуло піку в червні – 6,7%. Після цього показник почав поступово скорочуватися. Мінімум зведеного індексу виробництва товарів, який відображає динаміку діяльності виробничої сфери національної економіки, прийшовся на цей же місяць і становив 7,7%.

За свіжим прогнозом Світового банку, у 2020 році українська економіка впаде на 5,5%