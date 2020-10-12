Засновник Veterano Леонід Остальцев: «Перемога ніколи не дається простою ціною»

Віталія Томахів

Леонід Остальцев із позивним «Кульбабка» – ветеран російсько-української війни. Після демобілізації він відкрив власну піцерію, маючи, як він каже, лише 50 доларів у кишені та велике бажання щось робити й не стояти на місці. Зараз Леонід є засновником Veterano Group, і піцерія – лише один з її структурних елементів: до проєкту входять Veterano Pizza, Veterano Brownie, Veterano Coffee, Veterano Point, Veterano Guard. Бізнес працює за принципом франшизи: ветерани війни на Донбасі можуть відкрити під брендом власну справу.

– Ви пішли на війну в 2014 році. Якими були основні мотиви?

– Для мене це внутрішній поклик. Історія про те, що я не можу бути вдома, коли знаю, що «там» йде війна. Я закінчив Київське суворовське військове училище(зараз Київський військовий ліцей імені Івана Богуна). Давав присягу в 13 років. Відповідно, коли я бачив, що йде війна, то сидіти вдома, «на дупі рівно», я не міг.

– Пам’ятаєте свою першу ротацію? Які тоді були відчуття, емоції?

Два місяці ми були в зоні бойових дій, в активній фазі. Займалися війною, словом

– Спочатку я просто поїхав до військкомату, сказав, що я готовий, що я – доброволець. Вони сказали зачекати деякий час, бо шукають для мене бригаду. Десь через 2,5 тижні мені зателефонували і сказали, що знайшли бригаду, і я можу їхати. Я пройшов 3-тижневе навчання, і після цього ми приїхали в Донецьку область, місто Солнцево. Приєдналися до 1-го батальйону 30-ї бригади. Піхота, кулеметник. Все, ми поїхали на війну. 2 місяці ми були в зоні бойових дій, в активній фазі. Займалися війною, словом.

– До війни ви були піцайоло, а після демобілізації відкрили власний бізнес. Раніше, до війни, ця ідея не виникала?

– Ні, не виникала ніколи. Після війни вона теж виникла не одразу. Були якісь там думки, але ідея виникла з проблеми. Бо коли ми повернулися, то створили союз ветеранів (ГО «Київська міська спілка ветеранів АТО Деснянського району») з Жорою (Євген Турчак – ред.). Він мені подзвонив. Ми не були знайомі. Він мені сказав: «Слухай, я тебе не знаю. Взяв телефон у військкоматі. Давай створимо союз ветеранів, щоб допомагати пацанам».

Багато людей не знали, чим вони хочуть займатися після повернення з війни. Але вони щось хотіли нове, а піцайоло – це, в першу чергу, спеціальність, а також доволі висока заробітна плата серед кухарів

І ми зустрілися, почали працювати в «соціалці» цій безкоштовно. Під час спілкування з ветеранами я побачив, що є дуже велике питання у працевлаштуванні. Багато людей не знали, чим вони хочуть займатися після повернення з війни. Але вони щось хотіли нове, а піцайоло – це, в першу чергу, спеціальність, а також доволі висока заробітна плата серед кухарів. Тому я подумав, що було б непогано. Я вмію готувати піцу, а бізнесу навчусь. Так і виникла ідея. Потім почалася ціла «епопея» з створенням бізнес-плану, пошуком грошей, місцем.

– Як виглядав ваш бізнес-план?

– Я прийшов у центр зайнятості, бо на той момент був відповідальним за взаємодію центру з союзом ветеранів. І коли я прийшов і запитав, чи є якісь державні програми для ветеранів, мені сказали, що нема. Але були для звичайних громадян звичайні програми. Тоді була програма навчання створенню бізнес-плану. Я сказав, що хочу нею скористуватися. Мені сказали збирати документи. Я це робив десь 2 тижні. Звідусіль я збирав ці документи і потім пройшов 3 чи 4 тижні навчання, точно не пам’ятаю. Навчання саме створенню бізнес-плану. Після цього я вже почав шукати гроші.

– Який був стартовий капітал?

– 50 доларів.

– Просто 50 доларів?

– Ну я шукав гроші. Без грошей, з 50 баксами, ти нічого не зробиш. Я дістав усіх. Отримав 22 відмови. 23-тя людина сказала: «Слухай, у мене є збитковий ресторан, в «Метрограді», в підземному переході. Забитий, але спочатку спробуєш, а там подивимось». Він вклав ще 4 тисячі доларів, купив обладнання для піци, і ми почали.

– У Veterano Group працевлаштовані лише ветерани війни? Чи мають змогу бути працевлаштовані люди, які є звичайними цивільними?

Власники бізнесу – ветерани, але наймані працівники, з ким ми працюємо – цивільні

– Всі абсолютно. Власники бізнесу – ветерани, але наймані працівники, з ким ми працюємо – цивільні. В ідеалі, мало б бути 50/50, але такого не буває. Це питання принципове для мене, бо я не хотів створювати «закриту касту ветеранів». Тобто, ми маємо працювати разом, адаптовуватися, соціалізуватися. Взаємодіючи, досягати класних і крутих результатів.

– Які ще дієві способи адаптації ветеранів ви могли б виокремити?

Бо вже адаптувалися всі. Хтось зміг адаптуватися, хтось не зміг адаптуватися

– Питання адаптації вже давно пройшло. Бо вже адаптувалися всі. Типу, хтось зміг адаптуватися, хтось не зміг адаптуватися. На сьогодні людей, які повертаються з зони бойових дій, які були там дуже-дуже довго – їх все менше. Бо зараз і війна трохи інакша. І зона бойових дій інакша.

Розумієш, адаптація – це лише один момент того, що має бути створено по відношенню до ветеранів. Як механізм, інструмент, яким можна керуватися в питаннях регулювання тих проблемних наслідків бойових дій, які можуть мати ветерани. Адаптація – це все одно, що сказати: «купи колесо». Ти скажеш: «навіщо мені колесо, якщо мені потрібна машина?». Тобі скажуть, що колесо – це важлива частина автомобіля, без колеса авто не поїде. Але без машини це колесо на... не треба. Так само історія про адаптацію. Це має бути цілий комплекс заходів. Знову ж таки, це моє суб’єктивне бачення. Я не психотерапевт, не психолог. Це просто мої спостереження.

– Бізнес на карантині, як воно?

– Мінус 700 тисяч. Взяв новий кредит в банку на півмільйона і «вигрібаємо», слава Богу. Могло бути і гірше, але як і всім – тяжко. Непросто, скажемо так.

– У суспільстві постійно говорять про певне розділення на схід і захід. Чи відчуваєте ви цю «розділеність»? Доводилось помічати такі речі на фронті?

– На фронті – ні. В цивільному житті теж не відчуваю. Україна для мене – єдина країна, в якій є абсолютно різні люди, але для мене є Україна «українська» і Україна «проросійська», на жаль. І на сході є немаленька частина людей, які, з тих, чи інших причин, люблять Російську Федерацію або піддаються пропаганді. Я думаю, що, скоріш за все, це питання інформаційного впливу, який завжди на східній частині України був завеликий. Тому, ті історії, які виникли на Донбасі в 2014 році, були таким «закономірним фіналом», знаєш.

– У вас є проєкт «Декларація небайдужих» щодо підтримки антикорупційної реформи, чи були якісь результати?

Що створити в державі такого, щоб мінімізувати корупцію? – цими питаннями пересічний громадянин займатися не хоче, бо це складно

– Так, були. Для мене найбільш позитивний результат – це люди, які починають хотіти розбиратися в питаннях. Бо питання в нашій країні підняте виключно на рівні: «Корупція – це погано». А що таке корупція? Як вона виникає? Що треба робити, щоб знешкодити? Що створити в державі такого, щоб мінімізувати корупцію в подальшому? – цими питаннями пересічний громадянин займатися не хоче, бо це складно. Втім, коли починаєш говорити про те, що кожна людна платить податки, без винятку, коли є ПДВ, яке платиться всіма громадянами України, і коли починаєш розповідати про цифри, які люди переплачують і, які йдуть в казну, а потім їх п*здять, то це вже трохи по-іншому реагується. Певна частина молодих людей пробує, старається.

– Цей проєкт працює досі?

– Ну, він був зроблений інтуїтивно. Проект був таким собі проявом протесту щодо тих питань, які були. Було бажання допомогти і підтримати антикорупційну реформу. На сьогоднішній день, ми завжди в цій темі «варимося», але вже не так активно. Бо без політичної волі і людей при владі, які хочуть щось змінити, не просто хочуть, а таки щось роблять – їх настільки мало, що ні НАБУ, ні САП, ні одна з антикорупційних структур, які були створені, не можуть похвалитися ефективністю. В цей же час, до 2014 року ми могли тільки мріяти, щоб в нас було щось схоже. Про корупцію ніхто не говорив, як про «корупцію», а лише, що «так заведено і це нормально».

– Чи є у вас приховані таланти або хобі, про які мало хто знає?

– Прихованих нема, все напоказ.

– Які?

– Спорт, заняття зі стрільби в тирі, а також своя програма Veteranoблог, яка поки на паузі, через брак ресурсу. Планую скоро відновити.

– На вашу думку, як варто нагадувати населенню про те, що на сході все ще триває війна?

Всі все розуміють. Іншим або байдуже, або вони просто латентні сепаратисти, любителі Росії і малороси. А кричати всюди «у нас війна», толку не буде

– Вже нагадується всім з телевізора. Всі, хто розуміє суть проблеми і те, що у нас ідуть бойові дії на сході України, що частина території окупована, що винна в цьому РФ – ці люди все це розуміють. Інші люди – або їм байдуже, або вони просто латентні сепаратисти, любителі Росії, малороси. А кричати всюди «у нас війна», ну толку від цього не буде.

– Розкажіть ситуацію з війни, коли ви були найближче до смерті?

– Війна взимку – це важко. В нас було бойове завдання – виїхати в сторону Пісків, Донецького аеропорту. Ти сидиш на БМП, воно їде. Коли ми під’їжджали, то в найкращих традиціях ЗСУ якийсь «тюлень» подумав, що зараз буде засада. Через нього зупинилася вся колона. Коли колона стає на місці, яке легко прострілюється, це «адок».

Коли лупить артилерія – найгірше це те, що ти відчуваєш безсилля

Всі знали, що зараз будуть стріляти. Велика колона: танки, БМП, БТР. Буквально через секунд 15 хтось крикнув: «пацани, ну його нафіг, зараз будуть валити». Я, як найкращий піхотинець підрозділу, «фух» – щілину знайшов. Мій друг, дядя Юра, «красавчик» звісно: зараз мінометний обстріл буде, а він з автоматом на колінах стоїть, «вичікує». Саме в цей момент прилітає перший снаряд. Я дивлюся в сторону дяді Юри, він просто відлітає. Васі відірвало п’ятку. Вони зараз живі, все нормально. Ну, а мене присипало землею, «як в кіно». Не дуже приємні відчуття, але тим не менш. Коли лупить артилерія – найгірше це те, що ти відчуваєш безсилля. Бо це шанс, випадок, пощастить чи не пощастить. І єдине, що я міг зробити в тій ситуації – це шукати укриття. Я подумав – поля ж, і от – БМП. Чому б не залізти під БМП? Заліз.

«Боже мій, це буде найтупориліша смерть за всю війну»…

В якийсь момент мій механік, геній, вирішує, що йому треба терміново кудись поїхати(на БМП). Я пам’ятаю тільки одне, я думав тоді: «Боже мій, це буде найтупориліша смерть за всю війну»… Артилерія не добила, сєпари не вбили, а свій тюлень зараз мене переїде(сміється). Але тоді смішно не було. Я перевернувся, і БМП проїхала прямо над мною, я переживав, щоб за бронік не «ципануло» і не поволокло. Але все добре. Я встиг порадіти півтори секунди, бо, коли БМП проїхала, я опинився на асфальті. Лежав і дивився на небо, а артобстріл-то продовжується, і я лежу, чую 8 залпів.

У той момент, на асфальті, я зрозумів – «я приїхав». Сьогодні я помру. 100 відсотків, ну добре – 99

У той момент, на асфальті, я зрозумів – «я приїхав». Сьогодні я помру. 100 відсотків, ну добре – 99. Я тоді вже змирився. Життя не перелетіло в мене перед очима. Було лише купа матів, було велике питання і небажання помирати. Не хотілось мені цього, чесно. Ну не моє це (сміється). Слава Богу, «криворукі сепари» промазали, метрів так на 40. Ми успішно евакуювалися і виконали завдання, повернулися. На жаль, повернулися не всі.

– Як вважаєте, чому Україна ще не виграла цю війну?

Перемагати так, як в Другій світовій, трупами зверху, не хотілось би

– Як ти думаєш? Є багато факторів: політика, президент, якість ЗСУ, відсутність ядерної зброї. Великий спектр проблем є, виходячи з яких, ми не можемо перемогти в цій війні. Поки що. Головне – готуватися до цього і брати до уваги те, що перемога ніколи не дається простою ціною. Це, як мінімум, будуть людські життя. Тисячі, а то й десятки тисяч, які будуть помирати за те, щоб повернути ці території. Необхідно зробити так, щоб мінімізувати цю цифру і зробити максимально все, щоб загинуло якомога більше військових з «тієї» сторони, а не з нашої. Тоді це буде якісна перемога. Бо перемагати так, як в Другій світовій, трупами зверху, не хотілось би.

– Який найбільший ворог для України?

– Лінь. Тупість. Інформаційний мусор. Довіра цьому мусору.

– Що війна змінила у вас?

– Все.

– Ваш основний меседж або девіз по життю?

– «Піз*уй вперед!». Перемагає не найсильніший, не найрозумніший, не найбагатший. Перемагає тільки той, хто просто йде вперед, не дивлячись ні на що. Неважливо, яким темпом. Він не відступає і пізд*є вперед. Людина, яка щось робить, в неї обов’язково все вийде.

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