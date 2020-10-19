Економіка Китаю зростає, але не такими темпами, як прогнозували

Ріст економіки Китаю у третьому кварталі 2020 року пришвидшився порівняно з аналогічним періодом 2019-го, але не досягнув прогнозованих раніше значень.

ВВП Китаю в липні-вересні зріс на 4,9%, водночас аналітики прогнозували зростання на 5,2%. Водночас зростання у третьому кварталі перевищило попередні три місяці, коли ВВП зріс на 3,2%.

У річному вимірі друга за величиною економіка у світі за перші дев’ять місяців 2020-го зросла на 0,7% порівняно попереднім роком, повідомило Національне бюро статистики.

«Економіка Китаю залишається на шляху відновлення, обумовленого відновленням експорту. Споживчі витрати також рухаються в правильному напрямку, але ми не можемо сказати, що вони повністю позбулися впливу, спричиненого пандемією коронавірусу. Існує ризик того, що повернення локдауну в Європі та чергова хвиля інфекцій у Сполучених Штатах зашкодять споживчим витратам і спричинять більшу втрату робочих місць, що буде негативним для економіки Китаю», – цитує агентство Reuters Йошікійо Шимаміне, головного економіста Інститут досліджень життя Дай-ічі в Токіо.