Зеленський попередив, за яких умов в Україні можуть запровадити жорсткий карантин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо в Україні виявлятимуть понад 9,5 тисяч випадків захворювання на коронавірус за добу, влада буде змушена запровадити жорсткий карантин, але це позначиться на економіці. Про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, повідомили у Офісі президента.

За словами Зеленського, на сьогодні у низці регіонів країни завантаженість ліжок у лікарнях становить 70 відсотків, а в деяких населених пунктах – 100 відсотків. Він додав, що влада не може «щотижня збільшувати кількість ліжок та переводити медзаклади лише на лікування хворих з COVID-19».

«Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім», – наголосив Зеленський.

від початку пандемії в Україні підтвердили понад 303,6 тисячі випадків захворювання на COVID-19, померли 5673 людей, одужали понад 126 тисяч.