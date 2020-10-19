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19 жовтня 2020, Київ 16:03
Новини | Коронавірус

МОЗ України очікує на пік епідемії COVID-19 в кінці листопада

«Ми розраховуємо, що пік епідемії буде в кінці листопада, тому що, зазвичай, це піковий період для усіх вірусних інфекцій»

Міністерство охорони здоров’я України очікує на пік епідемії COVID-19 на території країни в кінці листопада, заявив виконувач обов’язків директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін у коментарі «РБК-Україна».

«Ми розраховуємо, що пік епідемії буде в кінці листопада, тому що, зазвичай, це піковий період для усіх вірусних інфекцій. Якщо говорити як про ГРВІ, так і про нову коронавірусну інфекцію, пік хвилі найчастіше відбувається наприкінці листопада і після цього йде на спад упродовж грудня, січня», – сказав Кузін.

За час пандемії в Україні виявили майже 301 тисячу випадків COVID-19.

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