МОЗ України очікує на пік епідемії COVID-19 в кінці листопада

Міністерство охорони здоров’я України очікує на пік епідемії COVID-19 на території країни в кінці листопада, заявив виконувач обов’язків директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін у коментарі «РБК-Україна».

«Ми розраховуємо, що пік епідемії буде в кінці листопада, тому що, зазвичай, це піковий період для усіх вірусних інфекцій. Якщо говорити як про ГРВІ, так і про нову коронавірусну інфекцію, пік хвилі найчастіше відбувається наприкінці листопада і після цього йде на спад упродовж грудня, січня», – сказав Кузін.

За час пандемії в Україні виявили майже 301 тисячу випадків COVID-19.