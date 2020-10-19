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19 жовтня 2020, Київ 14:31
Новини | Коронавірус

COVID-19 у Раді: хворіють або перехворіли 60 депутатів – Разумков

Деякі депутати також перебувають на самоізоляції через контакти з виборцями і колегами, які захворіли

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що станом на 19 жовтня в парламенті 60 депутатів хворіють або перехворіли на коронавірусне захворювання COVID-19.

Під час погоджувальної ради парламенту 19 жовтня Разумков заявив, що деякі депутати також перебувають на самоізоляції через контакти з виборцями і колегами, які захворіли.

Протягом минулої доби, 18 жовтня, в Україні виявили 4766 нових випадків захворювання на COVID-19, свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Померли 66 людей, одужали 1112.

Найбільше нових інфікованих виявили у Харківській області (595) та Києві (385), Одеській області (350).

Загалом від початку пандемії в Україні підтвердили понад 303,6 тисячі випадків захворювання на COVID-19, померли 5673 людей, одужали понад 126 тисяч.

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