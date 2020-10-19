Світова спільнота провалює випробовування коронавірусом – генсекретар ООН

Світова спільнота провалює випробовування коронавірусом, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

«Пандемія COVID-19 є великим глобальним викликом для всієї світової спільноти, для багатосторонньої дипломатії, для мене як для генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй. На жаль, це випробування, яке світова спільнота провалює», – сказав Гутерріш.

Він застерігає, що якщо не будуть вжиті скоординовані заходи, «мікроскопічний вірус може штовхнути мільйони людей у бідність та голод, мати руйнівний економічний ефект у майбутні роки».

Гутерріш розкритикував світову спільноту через недостатність єдності в намаганнях вирішити інші глобальні виклики, включно з конфліктами в Афганістані, Ємені та Сирії.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса у США, у світі виявили майже 40 мільйонів випадків COVID-19.