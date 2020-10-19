Кількість випадків домашнього насильства у США зросла удвічі від початку пандемії – попередні оцінки експертів

Заклик «Залишайся вдома» у час пандемії може бути порятунком для життя одних людей – і загрозою для інших. В умовах самоізоляції жертви домашнього насильства опинились сам на сам зі своїми кривдниками й не можуть повідомити про наругу ані колегам, ані друзям чи родичам.

Попередні дані правоохоронних органів у США свідчать, що під час пандемії коронавірусу домашнє насильство набуло більшого масштабу, повідомляє NBC News. Річну статистику випадків насильства публікують напочатку наступного року, але вже тепер відомо, що в деяких американських містах показники удвічі вищі, ніж до COVID-19.

Жертви насильства не повідомляють про це у поліцію, тому що у цей час дзвонити до поліції для них може бути дуже небезпечно



Рут Гленн, виконавча директорка Національної коаліції проти домашнього насильства, каже, що через те, що в умовах пандемії нападники й жертви проводять удома дуже багато часу, жертва може не мати часу наодинці, щоб повідомити про напад: «Найбільше мене непокоїть те, що жертви насильства не повідомляють про це у поліцію, тому що у цей час дзвонити до поліції для них може бути дуже небезпечно».

«Ми бачимо, що все більше кривдників використовують COVID як засіб зберегти силу й контроль над жертвами. Тож вони або не дозволяють комусь виходити з дому, або погрожують: «Якщо вийдеш, то не зможеш повернутись, бо в тебе буде коронавірус», – пояснює Аманда Катц, представниця організації Єврейська коаліція проти домашнього насильства.

Особливо експертів турбує те, що серед жертв багато дітей, які не знають, до кого звертатись. ​Деббі Файнстін, представниця відділку роботі із жертвами округу Монгтгомері у штаті Мериленд, розповідає: «Діти, які могли ходити до школи й повідомити, що щось відбувається у них вдома, тепер на віддаленому навчанні. Тож вони не можуть поговорити із дорослим, якому вони можуть довіряти».

Представники неурядової організації World Vision, яка займається гуманітарною допомогою та захистом дітей, раніше заявляли: кількість випадків насильства збільшується в часи криз, COVID-19 – не виняток. Їхнє дослідження засвідчило: через коронавірус в зоні ризику опинилося на третину більше дітей.

Під час пандемії діти опиняються замкнутими один на один зі своїм кривдником. Карантинний режим відрізав родини від спілкування, це не дає можливості іншим людям бачити та протидіяти насильству. Психологи також зазначають, що через карантин підвищився рівень зловживання алкоголем, що негативно впливає на дітей та створює загрози насильства. Діти також можуть більше часу проводити в інтернеті, що підвищує ризик сексуальних домагань онлайн.

За оцінками агенції ООН із репродуктивного здоров'я, кожні три місяці карантину можуть приносити 15 мільйонів нових випадків домашнього насильства проти жінок, ніж зазвичай.

Крім того, під час спалаху коронавірусу на 13 мільйонів неповнолітніх дівчат більше, ніж зазвичай, можуть насильно видати заміж, 2 мільйони – піддати жіночому обрізанню, що визнано насильством міжнародною спільнотою, – кажуть дослідники. Причина, зокрема, у тому, що бідність, яка лише поглиблюється, може змусити більше родин зарано видати дочок заміж.

Жінки, зокрема з незаможних прошарків населення, також втрачають доступ до контрацепції і медичного обслуговування, а це тягне за собою зростання випадків незапланованої вагітності і проблем із репродуктивним здоров'ям.