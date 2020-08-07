В Україні за перше півріччя кількість повідомлень про домашнє насильство зросла на 40%

В Україні за перші півроку кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на 40 відсотків. Про це на брифінгу у Києві повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павличенко.

За словами Павличенко, за вказаний період до поліції надійшла 101 тисяча подібних повідомлень. Вона зазначила, значного збільшення їх кількості під час карантину не зафіксовано.

«У період карантину тема домашнього насильства стала ще більш актуальною, оскільки люди виявилися дещо в закритому приміщенні і в постійному перебуванні вдома. Не дивлячись на це, Національна поліція не фіксувала таких різких збільшень викликів на лінію «102» щодо домашнього насильства в період карантину», – сказала заступниця міністра.

На думку Павличенко, збільшення кількості повідомлень пов’язане з кращою обізнаністю населення та кращим реагуванням на прояви насильства.

У МВС також нагадали про запуск чат-бота police_helpbot в Telegram та Viber для оперативного реагування та інформування щодо домашнього насильства.

Організація Об’єднаних Націй закликає Україну прискорити ратифікацію конвенції Ради Європи «Про запобігання та протидію насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» (Стамбульська конвенція). Таким чином у представництві ООН відреагували на відповідну петицію до президента України, яка набрала потрібну кількість підписів 14 травня.