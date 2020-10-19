За тиждень у світі виявили понад два мільйони нових випадків COVID-19, свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Станом на ранок 19 жовтня, у світі зафіксували майже 39,9 мільйона випадків захворювань. 12 жовтня їх було 37,8 мільйона. Ще за тиждень до цього – близько 35,5 мільйона.

Наразі найбільше випадків COVID-19 мають Сполучені Штати Америки (8,154 мільйона), Індія (7,494 мільйона) та Бразилія (5,224 мільйона).

Хвороба забрала понад 1,1 мільйона життів у всьому світі. 27,4 мільйона одужали.