У Франції запровадили комендантську годину через поширення COVID-19

Від 17 жовтня в Парижі й інших великих містах Франції починає діяти комендантська година в той час, як країна намагається взяти під контроль стрімке зростання нових випадків COVID-19.

Комендантська година, що діятиме від 21:00 до 6:00, торкнеться близько 20 мільйонів людей. Вона починає діяти після того, як медики зафіксували у Франції понад 25 тисяч нових випадків COVID-19 за добу – на додачу до понад 30 тисяч виявлених хворих за день до цього.

Чиновники кількох міст висловлювали занепокоєння через можливі соціальні й економічні збитки від комендантської години, запровадженої щонайменше на чотири тижні.

Власники ресторанів скаржаться, заявляючи, що комендантська година має мало сенсу з огляду на суворі правила соціального дистанціювання, до яких вони вже вдалися.

По всій країні весілля й інші святкування в громадських місцях, а також студентські вечірки заборонені, людей закликають обмежити зустрічі в приватних будинках до шести людей.

Кількість нових випадків коронавірусного захворювання продовжує зростати загалом у Європі. Зокрема, Німеччина за попередню добу зафіксувала 7830 нових хворих на COVID-19 – найбільший добовий приріст від початку пандемії.

В Італії міністр культури закликає до запровадження нових обмежень: у країні два дні поспіль фіксували рекордну кількість нових хворих: 8804 і 7332 випадки.