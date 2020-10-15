Коли і скільки триватимуть карантинні канікули: ситуація по областях

Темпи поширення COVID-19 зростають, тож уряд уряд б’є на сполох. Українські школярі мають піти на екстрені канікули з 15 до 30 жовтня, а студенти вишів і технікумів – виїхати з гуртожитків і навчатись дистанційно з 15 жовтня до 15 листопада. Проте це лише рекомендація, не наказ до виконання. Керівництво кожної школи самостійно планує графік навчання, а місцева влада, як і уряд, можуть лише рекомендувати щось. Та попередні роки демонструють, що школи часто прислухаються до місцевої влади, і така солідарність дозволяє, скажімо, регулювати тепловий режим у закладах. Влада Києва вже заявила: не радить київським школам переносити канікули. Що ж стосується вишів і технікумів – вони також вирішуватимуть самі щодо дистанційного навчання, адже автономні. Станом на ранок у Міністерстві освіти вже є інформація, як вчитимуться українські школярі і студенти.

Дані з низки областей і міст іще збирають, адже це складний процес, розповідає в коментарі Радіо Свобода директор департаменту середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

«Ці рішення ухвалюються разом із комісією з техногенної безпеки і відповідними санітарними службами», - коментує Кононенко.

Утім, станом на 10-у ранку 15 жовтня Міністерство освіти та науки має таку інформацію:

Київ: канікули раніше не почнуться, тож школярі відпочиватимуть за попереднім графіком – із 21 по 28 жовтня.

Київська область: із 15 жовтня канікули.

Львівська область: із 19 жовтня всі відпочивають.

Сумська область: у місті Суми діти на канікулах із 15 жовтня, в області переважно з 19 жовтня.

Луганська область (підконтрольні Києву регіони): майже всі школи з 15 жовтня, в Лисичанську – з 19 жовтня.

Донецька область (підконтрольні Києву регіони): переважна більшість шкіл уже на канікулах із 15 жовтня, і невелика кількість почне з 19 жовтня.

«Наскільки ми розуміємо ситуацію в місті Дніпрі і в Кривому Розі - там міські ради зараз вирішують питання. Може в Дніпрі канікули будуть оголошені з 22 жовтня, а в Кривому Розі з 19 жовтня», - додає Кононенко.

Волинська область: у Луцьку з 21 жовтня, в області з 15 жовтня.

Запорізька область: у місті Запоріжжі і майже всіх школах області з 19 жовтня, і є невелика кількість шкіл у районах, де або немає захворюваності, або вона дуже низька – там канікули з 26 жовтня.

Чернігівська область: Чернігів, Прилуки, Ніжин – усі з 15 жовтня вже на канікулах, і близько 15–20 шкіл іще вирішують – це, як правило, невеликі школи в об’єднаних територіальних громадах.

Чернівецька область: із 23 жовтня школярі переходять на дистанційне навчання, з 26 жовтня буде оголошено канікули, по області 74 школи з 15 жовтня перейшли, 27 шкіл із 19 жовтня і 240 шкіл із 26 жовтня.

Відмова почати канікули раніше – це передвиборчий популізм – Херсонська ОДА

Херсон – одне з міст, яке проігнорувало рекомендацію уряду вийти на канікули раніше (почнуть 22 жовтня), тоді як Херсонська область до неї дослухалась (із 15 жовтня).

Сталось це через традиційну для України проблему – передвиборчий популізм, каже в коментарі Радіо Свобода заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Самойленко. Адже на 25 жовтня заплановано місцеві вибори, і деякі політики дуже не хочуть засмучувати електорат напередодні голосування.

«Херсонська міська рада вирішила зробити такий популістський рух і ухвалити рішення, що школи працюватимуть у звичайному режимі. Зрозуміло, що батьки це сприйняли дуже позитивно, зразу до них підключилась преса, навчальні заклади, бо їй дистанційне навчання дуже не подобається», – каже Самойленко.

Область же підтримує ідею відпустити дітей на канікули негайно або хоч би перевести їх на дистанційне навчання. Адже ризик несуть не стільки уроки групами в класах, як те, що дітям потрібно добиратись до шкіл перевантаженим громадським транспортом, а це високий ризик зараження, резюмує він.

КМДА: потенційно канікули в Києві можуть початись до 21 жовтня, проте зараз немає потреби

Батьки ж переважно дійсно проти раннього початку канікул, як свідчать дописи у фейсбук-групі «БатькиSOS». Вони мають на це низку аргументів: дорослим потрібно працювати, а на канікулах за дітьми потрібно приглядати; канікули не відстрочать поширення вірусу, лише перенесуть новий пік; дітям і так складно опановувати матеріал через те, що навчання відбувається то в класах, то дистанційно; на канікулах дітей вдома не втримаєш, і вірус усе одно поширюватиметься.

Канікули для всіх – дійсно не панацея, каже в коментарі Радіо Свобода директор департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян. Адже підлітків не втримаєш удома, а за дітьми молодшої школи потрібно буде доглядати батькам. До того ж нехай навіть діти підуть на канікули раніше, т,а повернувшись у класи, вони знову обмінюватимуться вірусами, тому що відбуватиметься адаптація організмів, каже Олена Фіданян.

Та й часті відстрочення навчання можуть закінчитись тим, що діти вчитимуться в червні, адже навчальний рік має складати не менше ніж 175 днів. А яка тоді буде епідеміологічна ситуація – ще не відомо. Тож до запровадження дострокових канікул слід підійти зважено, вважають у КМДА. І те, що Київ не радить школам відпускати дітей уже 15 жовтня, – не прояв недбалого ставлення до їхнього здоров’я чи несерйозного підходу до боротьби з коронавірусом, додає Фіданян.

«Є реальна оцінка ситуації в кожній окремій місцевості і є реальні потреби. Якщо буде небезпека… Я не можу вам сказати категорично: ні, в жодному разі, тільки з 21 жовтня почнемо канікули. Ми щоденно моніторимо ситуацію, ми щоденно вивчаємо, скільки закладів пішло на дистанційне навчання. Ми щоденно переглядаємо, що у нас відбувається в місті, скільки додалося мішаної форми навчання», – резюмує Фіданян.

Немає інформації про відмову вишів переходити на дистанційне навчання – МОН

Тим часом вишам і технікумам радять вчити дистанційно з 15 жовтня до 15 листопада. Повної статистики ще немає, як і по школах, утім, тут ситуація досить однозначна, каже в коментарі Радіо Свобода генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

«Десь рішення вже ухвалили і перейшли. Десь, ми розуміємо, ще відбуваються якісь останні години занять і організаційні заходи, пов'язані з переходом. Але поки в нас немає жодної інформації про якусь відмову. Сподіваюсь, що по закладах освіти їх і не буде», – каже Шаров.

Перепочинок від освітніх перестановок зараз мають хіба що батьки малюків – закривати дитсадки знову поки ніхто не планує.

Станом на день 15 жовтня в Україні лабораторно підтвердили загалом 281 239 випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19): 5 302 людини померли, 119 650 – одужали. Загалом за добу було зафіксовано 5 062 нові випадки.