Адаптивний карантин продовжать до кінця року – Шмигаль

Адаптивний карантин в Україні через пандемію коронавірусу продовжать до кінця року. Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Уряд сьогодні продовжить дію адаптивного карантину до кінця цього року. Це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців», – зазначив очільник уряду.

Він додав, що Кабмін внесе підготовлені МОЗ та Міносвіти та науки доповнення до постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641», які дозволять школам піти на канікули 15 жовтня, а вищим навчальним закладам перейти на дистанційну форму навчання.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 27 0587 випадків хвороби. Одужали 116 562 людини, померли – 5 122.

Напередодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала рекомендації Міністерства освіти і науки щодо дистанційного навчання.

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12 жовтня Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

11 жовтня Міністерство освіти і науки України запропонувало встановити осінні канікули в школах з 15 до 30 жовтня.