Дистанційне навчання: держкомісія підтримала рекомендації МОН школам та ВНЗ

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала рекомендації Міністерства освіти і науки щодо дистанційного навчання. Про це повідомили в Кабінеті міністрів з посиланням на засідання комісії 12 жовтня.

«Комісія прийняла рішення рекомендувати закладам загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня 2020 року канікули, у наступний період – можливий перехід на дистанційну і змішану форму навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації», – йдеться в повідомленні уряду.

Комісія також рекомендує закладам професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої освіти з 15 жовтня на місяць перейти на дистанційну форму навчання та організувати виїзд студентів з гуртожитків.

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Виняток з цієї рекомедації становлять сироти та студенти, позбавлені батьківського піклування, вихідці з окупованих територій та «червоних» карантинних зон, іноземці, люди без громадянства та ті, що паралельно з навчанням працюють.

Як зазначає уряд, Міністерство охорони здоров’я та МОН мають підготувати відповідні доповнення до постанови №641 про запровадження карантину.

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12 жовтня Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

11 жовтня Міністерство освіти і науки України запропонувало встановити осінні канікули в школах з 15 до 30 жовтня.

За добу 11 жовтня в Україні виявили 4 420 нових випадків COVID-19. Загалом в Україні підтвердили майже 265 з половиною тисяч випадків COVID-19. Померли 5 015 людей, одужали – 114 410.