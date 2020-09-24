«Для коледжу нічого не змінюється» – Шкарлет про приєднання Олімпійського коледжу до НУФВіС

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет прокоментував ситуацію навколо Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного до Національного університету фізичного виховання і спорту, через яке сьогодні сталися сутички на території коледжу.

За словами Шкарлета, позиція МОН, яке ініціювало розпорядження про це приєднання, лишається незмінною.

«Позиція міністерства – це виконати розпорядження Кабінету міністрів України. Ми відповідно до діючого законодавства і в межах наданих міністерству повноважень видали наказ щоо реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного (і приєднання його до НУФВіС як окремого структурного підрозділу – ред). Відокремлений структурний підрозділ передбачає окрему фінансову програму, окремий розрахунковий рахунок, печатку, окрему бюджетну дисципліну. Тобто, в принципі, для коледжу нічого не змінюється. Це єдиний заклад фахової передвищої освіти, який ще залишився не переданий до закладів вищої освіти», – сказав голова МОН.

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Коментуючи аргумент представників коледжу про те, що заклад перебуває на балансі Києва, Шкарлет підкреслив, що коледж в будь-якому разі є державною власністю.

«Це є державна власність, там дуже багато маніпуляцій з боку коледжу. Мені здається, що керівництво коледжу і декілька осіб вводять в оману і викладачів, і студентів, учнів цього коледжу», – припустив Шкарлет.

Він також відреагував на заяви про «рейдерство», в якому незгодні з приєднанням звинувачують уряд.

«Власник – держава. Яке рейдерство? Держава забирає в держави? Це підміна понять», – стверджує очільник міністерства.

На питання про позов профспілки Олімпійського коледжу проти уряду з вимогою скасувати приєднання Шкарлет відповів, що МОН ще не бачило цього позову, але представники закладу «вправі діяти в межах чинного законодавства».

Протягом дня 24 вересня на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного відбулися сутички за участі студентів, викладачів закладу, членів реорганізаційної комісії, яку очолює ректор НУФВіС Євген Імас, а також співробітників поліції. Представники коледжу протестували проти приєднання до НУФВіС. За їхніми заявами, кілька людей постраждали від насильства поліцейських. У київській поліції натомість заявили про відкриття кримінального провадження за статтею «хуліганство».

Раніше студенти і викладачі коледжу проводили акції під Верховною Радою, оголосили страйк і підготували звернення до Кабміну з вимогою скасувати, на їхню думку, незаконне розпорядження про ліквідацію закладу. Також профспілковий комітет коледжу позвався до Окружного адміністративного суду Києва щодо визнання розпорядження Кабміну незаконним і скасування його.