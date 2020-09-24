«Били кийками». Чому Олімпійський коледж звинувачує поліцію в насильстві, а Кабмін – у рейдерстві

24 вересня біля Олімпійського коледжу в Києві неспокійно: на місце приїхали поліцейські, внаслідок штовханини є постраждалі. Причиною стало рішення Кабінету міністрів приєднати коледж до Національного університету фізичного виховання і спорту. Студенти та викладачі закладу – проти. А тим часом коледж, як виявилося, просто зараз ліквідовують.

В Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного, що в районі метро «Лісова» у Києві, мала відбутися зустріч реорганізаційної комісії на чолі з ректором Національного університету фізичного виховання і спорту Євгеном Імасом. Але з самого початку події почали розгортатися нестандартно, розповів Радіо Свобода голова профспілкової організації працівників і студентів коледжу Дмитро Несвятипаска. За його словами, вже об 11-й до місця під’їхав автобус із поліцейськими та співробітниками Нацгвардії.

«Я одразу підійшов до поліцейських і Нацгвардії, спитав: ну слухайте, ось рішення про страйк студентів, ви будете захоплювати навчальний заклад? Ви хочете, щоб всі міжнародні новини зараз наряду з Білоруссю зараз показували Україну, як у нас поліція навчальні заклади рейдерує? На що: ми виконуємо наказ», – розповідає він.

Згодом, вже на легкоатлетичному манежі, продовжує Несвятипаска, Євген Імас відмовився спілкуватися з колективом коледжу.

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«Він оголосив клич поліції, щоб ті звільнили йому місце – бо, я не знаю, типу дуже щільно стояли, всі поблизу один одного – звільнити місце щоб він міг зачитати й піти. Ну, і одразу почалася штовханина і працівники поліції почали і студентів, і працівників бити. Були забрані швидкою заступник директора по спорту Степан Захарків, там і газовим балончиком облили, і кийками били. І голову студентського самоврядування, Катерину Жданович, так само дубинками поліцейські били. І ще декілька студентів, більшість ще тут залишилася, деякі взагалі в такому стані, що «швидка» забрала. Захарківа, заступника директора, відкачували», – розповідає представник закладу.

У телеграм-каналі, присвяченому подіям навколо приєднання коледжу до «Інфізу» (як іноді називають НУФВіС), опублікували відео, на якому студенти й викладачі сперечаються з Імасом та вимагають в нього спілкуватися українською мовою. Імаса супроводжує голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки Вадим Стеценко, який звинуватив представників коледжу в провокуванні конфлікту.

Несвятипаска звинувачує поліцію не тільки в надмірному застосуванні сили, а й в тому, що до постраждалих не допускали медиків-співробітників коледжу – тільки працівників «швидкої».

Що каже поліція?

У Деснянському управлінні поліції не підтверджують, але й не заперечують інформацію про побиття студентів та викладачів. Пресофіцерка управління Наталія Федоровська повідомила, що такої інформації в неї немає. Більше того, за її словами, поліцейські на місці подій «припиняли сутичку».

«Під час зачитування рішення про передачу території коледжу інституту між студентами з одного боку та ліквідаційною комісією з іншого відбувся конфлікт. Правоохоронці, які на місці забезпечували громадський порядок, припинили сутичку, в результаті трьох цивільних осіб госпіталізовано до лікарняного закладу, правоохоронцям була надана допомога на місці. Наразі до територіального відділку поліції №1 Деснянського управління поліції доставлені обидві сторони конфлікту для дачі пояснень з приводу ситуації, яка сталася», – каже вона.

Як додає Федоровська, щодо цих подій поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство». При цьому в поліції стверджують, що приїхали на повідомлення про конфлікт, тоді як голова профспілки зазначив, що вони були на території коледжу від початку зустрічі.

Водночас, за даними Несвятипаски, поліцейські нікого не доправляли до відділку. На якийсь час затримали директора коледжу, проте незабаром відпустили.

«Забрали директора Олексія Семенюшка, якого буквально за годину відпустили, нічого не складали, жодних актів. І взагалі у відділку він, виявляється, не був, вони просто його вирішили покатати. Показати Лісовий масив, можливо», – зіронізував він.

Що відбувається з реорганізацією коледжу?

Як стверджують у коледжі, ідея приєднати заклад до Національного університету фізичного виховання і спорту з’явилася ще за каденції міністра освіти і науки Дмитра Табачника на початку 2010-х. Але після Революції гідності 2014 року спроби це зробити припинилися, на якийсь час.

2 вересня 2020 прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження, згідно з яким Олімпійський коледж імені Івана Піддубного перетворюється на «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного» у складі НУФВіС. При цьому в складі коледжу є середня школа з 6-го по 11 клас. Що буде з її учнями, якщо коледж по суті стане частиною вищого навчального закладу, неочевидно.

Розпорядження ініціювало міністерство освіти і науки. За словами Несвятипаски, тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет підписав цей документ майже одразу після призначення.

«Шкарлет каже: так, а що я, це було приготовлено ще до мене, я буквально на другий день підписав», – цитує урядовця представник коледжу.

Радіо Свобода звернулося до прессекретаря голови МОН по коментар і наразі чекає відповіді.

У коледжі вважають, що основна мотивація керівництва університету добиватися приєднання – це 16 гектарів землі закладу неподалік від метро «Лісова». Відтак всі дії в цьому напрямку називають просто – «рейдерством».

Водночас сам коледж як юридична особа зараз перебуває в стані ліквідації, якщо вірити офіційному реєстру. Підставою є «внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації». Згідно з витягом, який оприлюднили представники коледжу, комісію з припинення діяльності очолює саме Євген Імас.

Що робить коледж, аби завадити приєднаню?

Несвятипаска каже, що про ліквідацію власного закладу студенти та викладачі дізналися вчора. При цьому сам наказ про приєднання, додає він, вже порушує закон, адже з 2018 року коледж перебуває на балансі Києва.

«В статті 24 (закону про державний бюджет 2018 року – ред.) є імперативна норма, де чітко прописано, що заклади, коледжі згідно з додатком 10 (ми входимо в цей додаток) мають бути передані до комунальної власності, відповідно до закону про децентралізацію, мають бути на балансі міста Києва. І Кабінет міністрів ще в 2018 починав всі ці процедури, і Київська міська рада на той час, в 2018-му, проголосувала за прийняття цього майнового комплексу Олімпійського коледжу, і зараз фактично відбулося рейдерське захоплення, принаймні спроба захопити навчальний заклад», – стверджує він.

За словами Несвятипаски, навіть про чергову спробу приєднати свій заклад до іншого колектив та студенти дізналися випадково – завдяки допису народного депутата від «Слуги народу» Георгія Мазурашу у фейсбуці, де той позначив Олімпійський коледж і поділився інформацією про намір зробити його частиною НУФВіС. Ця інформація згодом підтвердилася.

17 вересня Мазурашу повідомив про засідання профільного комітету щодо цієї справи, яке ініціював його колега та багаторазоваий чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

На цьому засіданні нібито з’ясувалося, що Міністерство молоді та спорту взагалі не погоджувало зміну статусу коледжу, який випускав у тому числі учасників Олімпійських ігор. Депутати звернулися до прем’єр-міністра з ініціативою створити робочу групу «невідкладного обговорення і вирішення проблем в контексті згаданого рішення». А за кілька днів стало відомо, що коледж ліквідовують.

Студенти коледжу ще на початку вересня оголосили страйк із вимогою скасувати приєднання коледжу до університету, а також відставки голови МОН Сергія Шкарлета та міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Як заявила 9 вересня голова студентського самоврядування Катерина Жданович, вимоги студентів підтримала Київська міська рада.

Підтримку коледжу висловив також громадський «Рух опору капітуляції», представники якого були на місці подій 24 вересня.

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Крім того, профспілка коледжу подала позов щодо оскарження розпорядження Кабінету міністрів про приєднання до Окружного адміністративного суду Києва. 11 вересня ОАСК повідомив, що позивачі просять заборонити уряду та МОН вчиняти будь-які дії, спрямовані на ліквідацію, реорганізацію та приєднання Олімпійського коледжу до університету. Зараз суд вирішує, що достатньо правових підстав для забезпечення позову та відкриття справи.

При цьому ще один позов з цього ж приводу, зазначив Несвятипаска, вже перебуває на стадії касації. Але після дій поліції сьогодні, каже він, йому важко робити прогнози щодо подальшого розвитку справи.

«Після того, як зараз працівники поліції, Нацгвардії, влаштували тут масове побиття студентів, я не знаю, які вони будуть приймати рішення. Принаймні двох забрала швидка... В одного перелам можливий, це треба експертизу робити, в когось подряпини, легкі тілесні ушкодження, їм по барабану було, вони й дівчат (били – ред.), і всіх. Вони повністю пішли по сценарію Білорусі. Як там ця беркутня заходила в навчальний заклад, так само й тут», – міркує він.

Вже увечері 24 вересня сторінка Олімпійського коледжу у фейсбуці повідомила, що до закладу «під’їхало два автобуси тітушок». Згодом народний депутат Жан Беленюк заявив, що разом з кількома колегами перебуває на місці подій.