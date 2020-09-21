Комітет виборців закликав партію «Слуга народу» припинити використовувати ВНЗ у політичних цілях

Комітет виборців України закликав партію «Слуга народу» поважати незалежність вищих навчальних закладів та не втручатися у їхню діяльність.

«За оцінкою КВУ проведення 20 вересня висування кандидатів від політичної партії «Слуга Народу» на території внутрішнього двору головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка є використанням бренду ВНЗ в політичних цілях, що не відповідає принципам, закладеним у Законі «Про освіту», – мовиться у повідомленні.

У КВУ також вважають, що проведення агітаційних заходів на території державних вузів може бути проявом використання адміністративного ресурсу.

«Оскільки державні ВНЗ є залежними від об’ємів бюджетного фінансування та рішень органів влади, їх керівництво фактично може бути змушене йти на співпрацю із провладними політичними партіями, незважаючи на положення чинного законодавства. КВУ закликає політичну партію «Слуга Народу» поважати принципи, закладені в Законі «Про освіту» та не втручатися в діяльність ВНЗ і не використовувати репутацію університету в політичних цілях», – наголосили у комітеті.

20 вересня столичний осередок партії «Слуга народу» зібрався на території Київського національного університету імені Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київської міської ради.

Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, орган студентського самоврядування, висловив занепокоєння «залученням університету до участі в акції політичної партії».

Згідно з відкритим листом студпарламенту, ця акція порушує закон України «Про освіту», згідно з яким політичні партії та їхні члени не мають права втручатися в роботу закладів, а також заборонено функціонування будь-яких політичних об’єднань у закладах освіти. Також студенти вважають, що збори суперечать листу Міністерства освіти і науки «Щодо недопущення політичної агітації в закладах освіти» від 14 вересня.

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Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що у разі встановлення порушення закону через проведення 20 вересня зборів партії на території головного «червоного» корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, правляча політична сила готова нести відповідальність.