Активістка, дружина очільника МЗС Євгенія Кулеба йде першим номером від «Слуги народу» на виборах у Київраду

Громадська активістка, дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба буде балотуватися до Київської міської ради від політичної партії «Слуга народу». Як оголосили у неділю на зустрічі міської організації політсили у Києві в присутності президента Володимира Зеленського, Євгенія Кулеба буде першим номером від «Слуги народу» на виборах до Київради.

«Щоб системно змінювати Київ, вже недостатньо бути просто активістом, або просто розбудовувати громадську організацію, ти маєш стати командою, командою людей, якій кияни довірять управління містом. Довгий час я жила за кордоном, у Відні, Стразбурзі, але моє серце завжди було в Києві. Коли я повернулася додому, то перше, що здивувало, відсутність системної роботи, відсутність вирішення глобальних проблем, таких як затори, забруднене повітря, хаотична незаконна забудова... Я йду в Київраду для того, щоб разом, кожного дня створювати Київ нашої мрії», – сказала під час виступу Євгенія Кулеба.

Столичний осередок партії «Слуга народу» сьогодні зібрався на території Київського національного університету імені Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київради.

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Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук виграла внутрішньофракційні праймеріз на вибори мера Києва.