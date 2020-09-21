«Якщо будуть якісь санкції, ми – готові» – «Слуга народу» про партійні збори на території КНУ Шевченка

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що у разі встановлення порушення закону через проведення 20 вересня зборів партії на території головного «червоного» корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, правляча політична сила готова нести відповідальність.

«Червоний корпус – знакова для столиці локація. А ми виступаємо за нову якість столиці – без незаконних забудов, порушень тощо. Якщо будуть якісь санкції, ми готові», – сказав Корнієнко у коментарі виданню LB.ua.

За його словами, чинне виборче законодавство є новим як для представників «Слуги народу», так і для інших політиків.

«Ми всі вчимося на ходу буквально», – додав депутат.

У неділю Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, орган студентського самоврядування, висловив занепокоєння «залученням університету до участі в акції політичної партії».

Згідно з відкритим листом студпарламенту, ця акція порушує закон України «Про освіту», згідно з яким політичні партії та їхні члени не мають права втручатися в роботу закладів, а також заборонено функціонування будь-яких політичних об’єднань у закладах освіти. Також студенти вважають, що збори суперечать листу Міністерства освіти і науки «Щодо недопущення політичної агітації в закладах освіти» від 14 вересня.

20 вересня столичний осередок партії «Слуга народу» зібрався на території Київського національного університету імені Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київської міської ради.