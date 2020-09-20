У МВС повідомили про понад 40 фактів «криміналу» під час кампанії на місцевих виборах

Із початку виборчого процесу місцевих виборів в Україні в поліції зареєстрували 438 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, 43 факти кваліфіковані як кримінальні правопорушення, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«До ЄРДР внесено відомості про 43 кримінальні правопорушення: 25 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 18 – пов’язані з виборчим процесом», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, минулої доби поліцейські відкрили одне кримінальне провадження через порушення виборчого процесу.

«Загалом упродовж доби в поліцію надійшло 57 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом», – додали в МВС.

Раніше у МВС повідомляли, що на місцевих виборах працюватимуть майже 136 тисяч правоохоронців.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.