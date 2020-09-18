За результатами місцевих виборів матимемо контури розколу України – Магда



Політичні партії, що мають намір брати участь у прийдешніх місцевих виборах, формують та оголошують списки своїх кандидатів до обласних рад та міських. Вже на початку процесу стали помітними спільні для різних політичних сил тенденції. На чолі партійних списків опиняються переважно відомі, впізнавані по всій Україні люди, які своїм іміджем мають посилити потенціал партійного бренду, відзначають фахівці у коментарях для Радіо Свобода. Вони також зауважують, що виборча кампанія лишається далекою від місцевої тематики, що веде до чергової поляризації настроїв у суспільстві.

Подання документів для реєстрації кандидатів у депутати завершується 24 вересня цього року. Відтак політичні сили ще не завершили формування усіх списків до місцевих рад усіх рівнів. Але наразі вже від кількох партій стало відомо, хто отримав перший номер у їхніх виборчих списках:

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов очолив список партії «Слуга народу» на виборах до Одеської обласної ради;

Міський голова Львова Андрій Садовий став першим номером у списку кандидатів до міської ради від «Самопомочі»;

Ексочільник Державної митної служби Максим Нефьодов постав на чолі списку партії «Голос» на виборах до Київради;

Також до Київської міської ради першим номером серед кандидатів від «Європейської солідарності» піде дружина п'ятого президента України Марина Порошенко;

Список від «ЄС» до Закарпатської обласної ради очолить колишня віцепрем'єр-міністр, народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе;

До того ж «Європейська солідарність» планує поставити на чолі регіональних списків також генерала, народного депутата Михайла Забродського та колишніх бранців Кремля Володимира Балуха і Романа Сущенка. Де саме, партія поки офіційно не повідомила;

Тим часом партія «Сила і честь» у списку до Київради першим поставила Ігоря Смешка, який очолює цю партію.

Технологічний підхід

Але бути першим номером виборчого списку і мати бажання отримати депутатський мандат – не одне й те саме. Завдання лідера списку – ідентифікувати партію і підкреслити її риси, нагадує у розмові з Радіо Свобода голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Немає жодної несподіванки, бо не важливо, хто перший номер

За його словами, «перший номер списку – це локомотив, який має за собою тягнути список», а відтак кандидат має бути впізнаваним. Решта ж кандидатів цілком можуть бути маловідомими. Попри те, що місцеві вибори відбуватимуться за принципом відкритих списків, така логіка все одно працює. Це загрожує звести нанівець теоретичні переваги нового для України підходу до партійних виборів, припускає політолог.

«Немає жодної несподіванки, бо не важливо, хто перший номер. Наприклад, Марина Порошенко. Стратегія «Європейської солідарності» полягає у тому, що універсальним кандидатом від Харкова до Львова, від Києва до Одеси буде лише Петро Порошенко. Така стратегія. У випадку з Києвом інтереси Петра Порошенка буде представляти його дружина. Прізвище те саме. Ставка робиться саме на Порошенка, на його рейтинг, на ідентифікацію. Це не нова стратегія, але «Європейська солідарність» вирішила саме на місцевих виборах це використати», – каже Фесенко.

Технологічний підхід до визначення лідера виборчого списку, на думку політолога Володимира Фесенка, використали й інші політичні сили.

«Імідж молодого реформатора партії «Голос» у Києві підкреслюватиме Нефьодов. Степанов в Одесі – колишній голова ОДА, відповідно, знає регіон, а зараз міністр охорони здоров’я, який кожного дня у телевізорі. Для багатьох він став авторитетом у питанні боротьби з пандемією. Садовий на чолі міського списку «Самопомочі», щоб підкреслити, відстояти свій статус мера», – розмірковує Фесенко.

Вага місцевих виборів

Імена відомих по усій території України людей на початках списків кандидатів у депутати місцевих рад – це ознака того, що «вага» прийдешніх місцевих виборів «суттєво вища, ніж попередніх», зауважує у коментарі Радіо Свобода директор Інституту світової політики Євген Магда.

Це, на його думку, є свідченням успіху децентралізації і одним із небагатьох на сьогодні кроком у бік європейських принципів у політиці. Разом з тим, визначаючи лідерів списків, партії спиралися переважно на політичні технології, погоджується із колегою політолог.

«Марина Порошенко. По-перше, голосують за прізвище. По-друге, у неї був позитивний імідж першої леді, який тепер намагатимуться конвертувати у подальші кроки. Це логічно. «Голос» і Максим Нефьодов – образ реформатора. Але, на мою думку, це трішки послаблює позиції Сергія Притули. Виникає запитання: чи дійсно Притула балотується на мера всерйоз, чи він просто є ще одним локомотивом для списку «Голосу»? Цікаво буде подивитися і на список ОПЗЖ, і на список «Слуги народу», хто буде першими номерами, цікаво, хто балотуватиметься від «Партії Шарія» і від «Перемоги Пальчевського», – каже Магда.

Але найбільша проблема місцевих виборів цього року в тому, що їхні результати будуть принципово різнитися по регіонах, вважає політолог Євген Магда.

В різних регіонах країни більшість в обласних радах сформують політичні сили, які стоять на протилежних позиціях

«Ми за результатами місцевих виборів матимемо контури розколу України. В різних регіонах країни більшість в обласних радах сформують політичні сили, які стоять на протилежних позиціях. За моїми спостереженнями, на півдні і на заході це будуть кардинально протилежні сили. І це проблема. Місцеві ради не вирішують політичних питань, але маю припущення, що та сама російська агентура впливу, з одного боку, під соусом повернення добросусідських відносин, чи підвищення економічного добробуту, будуть ініціювати різні речі, які будуть начебто в межах повноважень обласної ради, але будуть виходити за логіку протистояння з Росією. А це буде провокувати на протидію з боку інших обласних рад. Тобто ми матимемо внутрішньодержавну турбулентність», – припускає Магда.

Поляризація

Поляризацію країни головною проблемою прийдешніх виборів у розмові з Радіо Свобода називає і професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор «Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Олексій Гарань. Він це пов’язує, зокрема, з тим, що знову під час місцевих виборів не йдеться про проблеми регіонів, а кампанія зводиться до змагання загальнонаціональних партій.

На жаль, знову на місцевих виборах продовжується загальнонаціональна кампанія

«Перші номери списків – це відображення глибинної тенденції, яка полягає у тому, що в нас, на жаль, знову на місцевих виборах продовжується загальнонаціональна кампанія, і партії акцентують на національних гаслах, замість місцевих проблем. Частково це пов’язано з партизацією виборів, зниженням бар’єру для партійних виборів із 90 тисяч до 10 тисяч виборців, що є неправильним. Це стосується як партії влади, так і її опонентів. Тарифи, пенсії, зарплати – це насамперед відповідальність центральної влади, місцеві вибори тут мало що змінять. Інші виносять проблеми миру, важливу проблему, але її не вирішує місцева влада», – зауважує Гарань.

Невідповідна, на думку політолога Олексія Гараня, виборча риторика не найкращим чином відбилася і на формуванні списків кандидатів у депутати місцевих рад.

«Хотілося би бачити людей, які працюють на місцевому рівні, а ставка робиться на розкручених на загальнонаціональному рівні. У «Слузі народу» підходять з одним критерієм: щоб людина була віддалена від інших політичних сил і мала серйозні шанси на перемогу. Ми це бачимо в Одесі. Якщо говорити про «Європейську солідарність», вони теж першими номерами роблять людей пізнаваних. Це, скоріше, маркетологічний хід, щоб вести за собою список. Марина Порошенко йде у міську раду – таке рішення говорить, що використовується прізвище Петра Порошенка в той час, коли на цих виборах ми маємо говорити саме про місцеві проблеми. Стосовно «Голосу», то перше місце Нефьодова є логічним. Він був успішним на посаді. «Голос» посилає своєму електорату сигнал, що партія робитиме ставку на фахівців», – каже Гарань.

Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Тим часом в соціологічному опитуванні групи «Рейтинг» йдеться, що 65% українців цього не знають, а 69% опитаних не знають, за якою системою відбудуться місцеві вибори.