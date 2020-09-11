Виборчу адресу змінили 1,6% українців – КВУ

Виборчу адресу для участі в місцевих виборах за фактичним місцем проживання змінили понад 90 тисяч громадян України, або 1,6% від кількості виборців, які могли би її змінити, повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Станом на сьогодні на сайті Державного реєстру виборців ми бачимо цифру 92 тисячі виборців, які змінили виборчу адресу. Це багато чи мало? На нашу думку, це невелика цифра, на жаль. Загалом в Україні налічується від 5,5 до 6 млн виборців, які потребують зміни виборчої адреси. Це внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти. Загалом близько мільйона громадян, які не мають у паспорті позначки про реєстрацію взагалі», – сказав Кошель.

За його словами, у подальшому під час роботи над Виборчим кодексом необхідно «кардинально переглядати» механізм зміни виборчої адреси.

«Йдеться не лише про те, що ми вирішуємо проблеми для певної категорії виборців. Йдеться про потенційну маніпуляцію під час виборчого процесу», – сказав Кошель.

На сайті Державного реєстру виборців уточнюється, що станом на 10 вересня українці подали 97 тисяч 932 заяви про зміну виборчих адрес, з яких 92 тисячі 399 – заяви про зміну виборчих адрес на адреси фактичного місця проживання. Повідомляється, що органами ведення Держреєстру було відмовлено у задоволенні 4 712 заяв.

10 вересня був останній день, коли ще можна було змінити місце голосування на місцевих виборах.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.