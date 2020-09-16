Вибори до Київради: Марина Порошенко очолила список «Європейської солідарності»

Колишня перша леді Марина Порошенко очолила список «Європейської солідарності» на виборах до Київської міської ради.

«Знаю, що перше питання, яке я почую, буде: чому я йду в політику? У першу чергу, я – громадянка своєї країни, яку дуже люблю. І мені не байдуже – як далі розвиватиметься Україна і що відбуватиметься у її столиці, у Києві», – цитує Марину Порошенко пресслужба «Європейської солідарності».

Марина Порошенко – дружина колишнього президента Петра Порошенка, лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, багато років опікується гуманітарною сферою і розвитком інклюзивної освіти, у 2018-2019 роках – голова Українського культурного фонду.

16 вересня колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив, що очолить список партії «Голос» на виборах до Київради.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.