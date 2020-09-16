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16 вересня 2020, Київ 09:27
Політика

Місцеві вибори: зміцнення чи дестабілізація України?

Під час голосування на місцевих виборах на одній з виборчих дільниць у Києві, 15 листопада 2015 року
(Рубрика «Точка зору»)

Напередодні місцевих виборів в Україні важливим питанням є те, чи місцеві вибори зміцнять чи дестабілізують Україну? Адже вони останні в політичному циклі: президентські, парламентські, місцеві вибори, і після проведення їх далі досить тривалий час жодних інших виборів в Українські державі не передбачається.

Тому нині важливо проаналізувати, якими є на сьогодні електоральні настрої українців, адже результати виборів місцевого рівня можуть кардинальним чином вплинути на подальший перебіг політичних подій в Україні.

Партію «Слуга народу» готові підтримати 25,7%

9 вересня Соціологічна група «Рейтинг» опублікувала дані динаміки електоральних настроїв та очікування від місцевих виборів. За результатами цих опитувань, у парламентському рейтингу лідером є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 25,7% серед готових голосувати і тих, хто вже визначився з вибором. За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 16,7%, партію «Європейська солідарність» – 15,6%, партію «Батьківщина» – 9,4%. 6% опитаних підтримали б Радикальну партію, 4,3% – партію «Голос», 4,0% – партію «Сила і честь», 3,5% – «Партію Шарія». Рейтинг інших політичних сил – нижчий від 3%. Тих, хто не визначився, – близько 14%.

Як бачимо з цього опитування, не зважаючи на те, що прихід нового президента до влади не приніс очікуваних змін в Україні, голосувати за партію «Слуга народу» готові понад чверть потенційних виборців.

«Європейська солідарність» потенційно потужний політичний проєкт, але…

Найбільшому конкуренту з демократичного крила – партії «Європейська солідарність», пори усі зусилля її лідера Петра Порошенка, не вдається повернути собі політичну прихильність населення, і ці 15,6% вказують на те, що електорат, хоча багато в чому розчарувався в діяльності «Слуг народу», не готовий масово підтримувати «ЄС.

Причиною багато потенційних виборців «Європейській солідарності» називають особу лідера партії.

Сьогодні багато хто в Україні сприймає «Європейську солідарність», як проєкт, «заточений» під політичні потреби колишнього українського президента і є просто партійним клоном «Блоку Петра Порошенка» (БПП).

Особистий рейтинг Петра Порошенка тягне вниз рейтинг партії, і якщо він не відмовиться від формальної ролі лідера «Європейської солідарності», то «ЄС» не зможе в перспективі набрати необхідної кількість підтримки своїх потенційних прихильників.

«Європейська солідарність» потенційно потужний політичний проєкт з чіткою політичною позицією, але без кадрових змін він програватиме не тільки партії «Слуга народу», що такої позиції не має, але й іншим партіям.

Об’єднання демократичних партій – що перешкоджає?

Демократичні сили в Україні мають досвід командної гри. Про те, що це можливо, говорить зближення позицій лідерів «Батьківщини» Юлії Тимошенко і Радикальної партії Олега Ляшка, партії яких мають відповідно 9,4% і 6% підтримки електорату.

Щоб конкурувати з партією «Слуги народу» представники демократичного табору з «Європейської солідарності», «Батьківщини» і Радикальної партії мали б об’єднати свої зусилля. Але більшість партій демократичного спрямування далі залишаються лідерськими проєктами, а не ідеологічними об’єднаннями.

Вразливість таких проєктів зараз, в час хвороби Юлії Тимошенко була особливо помітна, бо наміри про співпрацю забуксували, замість того, щоб вилитися в якісь конкретні для поточного політичного моменту рішення.

Що змінять місцеві вибори – для виборців і панівної партії?

Якщо повернутися до опитування Соціологічної групи «Рейтинг», то 56% респондентів вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться. 27% очікують покращення, лише 8% – погіршення.

В свою чергу, 59% зазначили, що обов’язково братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 19% зазначили, що шанси на їхню участь складають «50 на 50», 7% – висловилися, що можливо прийдуть на дільниці, 14% оцінили свою участь у місцевих виборах як малоймовірну. Відносно вищий рівень передвиборчої мобілізації спостерігається серед найстарших.

Це передбачає календарний план основних організаційних заходів із підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня, затверджений Центральною виборчою комісією
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Місцеві вибори 2020 року не принесуть стабілізації в Україну, і основна їхня небезпека полягає в тому, що в разі перемоги «Слуг народу» в більшості округів, ця партія отримає монополію на владу.

І «Слуги народу» можуть отримати абсолютний контроль над Україною, при цьому колишні противаги гілок влади на всіх рівнях почнуть зникати.

Це може активізувати протидію з боку опозиційних політичних сил, в результаті чого протистояння між різними політичними таборами в Україні тільки загоститься.

Віктор Каспрук – незалежний політолог

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віктор Каспрук

    Політолог, журналіст-міжнародник, публіцист. Закінчив Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. Працював завідувачем відділу політики в газеті В’ячеслава Чорновола «Час-Time». Автор понад 2500 статей. Спеціалізується на висвітленні проблем України, Росії, Білорусі, Близького Сходу, арабського світу, Латинської Америки та Південно-Східної Азії. Лауреат премії журналу «Сучасність» та Ліги українських меценатів за 2006 рік за цикл статей, присвячених проблемам внутрішньоукраїнської і світової політики, а також за інтерв’ю із провідними діячами білоруської опозиції.

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