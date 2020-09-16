Місцеві вибори: зміцнення чи дестабілізація України?

(Рубрика «Точка зору»)

Напередодні місцевих виборів в Україні важливим питанням є те, чи місцеві вибори зміцнять чи дестабілізують Україну? Адже вони останні в політичному циклі: президентські, парламентські, місцеві вибори, і після проведення їх далі досить тривалий час жодних інших виборів в Українські державі не передбачається.

Тому нині важливо проаналізувати, якими є на сьогодні електоральні настрої українців, адже результати виборів місцевого рівня можуть кардинальним чином вплинути на подальший перебіг політичних подій в Україні.

Партію «Слуга народу» готові підтримати 25,7%

9 вересня Соціологічна група «Рейтинг» опублікувала дані динаміки електоральних настроїв та очікування від місцевих виборів. За результатами цих опитувань, у парламентському рейтингу лідером є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 25,7% серед готових голосувати і тих, хто вже визначився з вибором. За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 16,7%, партію «Європейська солідарність» – 15,6%, партію «Батьківщина» – 9,4%. 6% опитаних підтримали б Радикальну партію, 4,3% – партію «Голос», 4,0% – партію «Сила і честь», 3,5% – «Партію Шарія». Рейтинг інших політичних сил – нижчий від 3%. Тих, хто не визначився, – близько 14%.

Як бачимо з цього опитування, не зважаючи на те, що прихід нового президента до влади не приніс очікуваних змін в Україні, голосувати за партію «Слуга народу» готові понад чверть потенційних виборців.

«Європейська солідарність» потенційно потужний політичний проєкт, але…

Найбільшому конкуренту з демократичного крила – партії «Європейська солідарність», пори усі зусилля її лідера Петра Порошенка, не вдається повернути собі політичну прихильність населення, і ці 15,6% вказують на те, що електорат, хоча багато в чому розчарувався в діяльності «Слуг народу», не готовий масово підтримувати «ЄС.

Причиною багато потенційних виборців «Європейській солідарності» називають особу лідера партії.

Сьогодні багато хто в Україні сприймає «Європейську солідарність», як проєкт, «заточений» під політичні потреби колишнього українського президента і є просто партійним клоном «Блоку Петра Порошенка» (БПП).

Особистий рейтинг Петра Порошенка тягне вниз рейтинг партії, і якщо він не відмовиться від формальної ролі лідера «Європейської солідарності», то «ЄС» не зможе в перспективі набрати необхідної кількість підтримки своїх потенційних прихильників.

«Європейська солідарність» потенційно потужний політичний проєкт з чіткою політичною позицією, але без кадрових змін він програватиме не тільки партії «Слуга народу», що такої позиції не має, але й іншим партіям.

Об’єднання демократичних партій – що перешкоджає?

Демократичні сили в Україні мають досвід командної гри. Про те, що це можливо, говорить зближення позицій лідерів «Батьківщини» Юлії Тимошенко і Радикальної партії Олега Ляшка, партії яких мають відповідно 9,4% і 6% підтримки електорату.

Щоб конкурувати з партією «Слуги народу» представники демократичного табору з «Європейської солідарності», «Батьківщини» і Радикальної партії мали б об’єднати свої зусилля. Але більшість партій демократичного спрямування далі залишаються лідерськими проєктами, а не ідеологічними об’єднаннями.

Вразливість таких проєктів зараз, в час хвороби Юлії Тимошенко була особливо помітна, бо наміри про співпрацю забуксували, замість того, щоб вилитися в якісь конкретні для поточного політичного моменту рішення.

Що змінять місцеві вибори – для виборців і панівної партії?

Якщо повернутися до опитування Соціологічної групи «Рейтинг», то 56% респондентів вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться. 27% очікують покращення, лише 8% – погіршення.

В свою чергу, 59% зазначили, що обов’язково братимуть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 19% зазначили, що шанси на їхню участь складають «50 на 50», 7% – висловилися, що можливо прийдуть на дільниці, 14% оцінили свою участь у місцевих виборах як малоймовірну. Відносно вищий рівень передвиборчої мобілізації спостерігається серед найстарших.

Місцеві вибори 2020 року не принесуть стабілізації в Україну, і основна їхня небезпека полягає в тому, що в разі перемоги «Слуг народу» в більшості округів, ця партія отримає монополію на владу.

І «Слуги народу» можуть отримати абсолютний контроль над Україною, при цьому колишні противаги гілок влади на всіх рівнях почнуть зникати.

Це може активізувати протидію з боку опозиційних політичних сил, в результаті чого протистояння між різними політичними таборами в Україні тільки загоститься.

Віктор Каспрук – незалежний політолог

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода