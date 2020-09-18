На місцевих виборах працюватимуть майже 136 тисяч правоохоронців – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що до здійснення правопорядку під час місцевих виборів залучать майже 136 тисяч правоохоронців.

«Два основних напрямки роботи під час забезпечення правопорядку виборчого процесу: це превентивна робота та підготовка особового складу. Основний тягар ляже на Національну поліцію. Головне завдання поліцейських – виявлення адміністративних та кримінальних правопорушень і доведення їх до суду», – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, на виборах вся система авіаційної безпеки МВС чергуватиме в посиленому режимі.

За даними Нацполіції, на сьогодні зареєстровано 330 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням виборчого процесу. До ЄРДР внесено відомості щодо 34 кримінальних правопорушень щодо підкупу виборців.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.