Спорт за тиждень: тріумф легкоатлетів, футбольні перемоги в єврокубках та «синьо-жовтий» п'єдестал у Європі

Історичний дебют у Лізі Європи, золотий пляжний волейбол, поразка Світоліної, рекорд Бубки та нокаут від Вихриста. Чим запам'ятався спортивний тиждень? Традиційно головні перемоги у щотижневому дайджесті від Радіо Свобода.

Легкоатлетичний тріумф українців у Римі

Два «золота» , два «срібла» та «бронза» – так завершився для українських легкоатлетів римський етап «Діамантової ліги». Традиційно головні баталії відбулися у жіночому секторі стрибків у висоту, де за «золото» борються українки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх. Цього разу українське дербі завершилося перемогою Левченко, яка взяла висоту 1,98 метра. Магучіх із результатом 1,95 метра стала другою.



Ще одне «золото» українців здобув також представник стрибків у висоту – Андрій Проценко показав результат 2.30 метри. Також медальним став забіг на 400 метрів з бар’єрами.

Анна Рижикова фінішувала другою з результатом 54,54 секунди, на 39 секунд більше знадобилося Вікторії Ткачук, щоб подолати цю дистанцію. Тож, вона здобула «бронзу».

«Динамо» продовжує виступи в Лізі чемпіонів

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське «Динамо» здобуло перемогу над нідерландським «Аз Алкмаар». Матч завершився з рахунком 2:0. Голами за киян відзначилися Жерсон Родрігеш та Микола Шапаренко.

Таким чином підопічні Мірчі Луческу виходять до плей-оф раунду Ліги чемпіонів, де зіграють проти бельгійського «Генту», в складі якого виступають українці Роман Яремчук, Ігор Пластун і Роман Безус.



23 вересня «Динамо» зіграє на виїзді, матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, а 29 вересня команди зустрінуться на НСК «Олімпійському» також о 22:00.

«Мотор» стартує в гандбольній Лізі чемпіонів із поразки

Єдиний представник України у гандбольній Лізі чемпіонів – запорізький «Мотор» не впорався з дев’ятиразовим переможцем єврокубка «Барселоною». Хоча в першій половині гри український клуб мав всі шанси вирватися вперед, але не втримали натиск від більш титулованої команди з Іспанії – 25:30. Наступний матч українці проведуть на виїзді 23 вересня, де зіграють проти «Ольборг» (Данія).



Українська «темна конячка»​ в Лізі Європи

Футбольний клуб «Колос» із Ковалівки дебютував у Лізі Європи з перемоги. У другому кваліфікаційному раунді єврокубку український клуб на виїзді вирвав у грецького «Аріса» путівку до наступного етапу. Матч завершився з рахунком 2:1. На 47-й хвилині Євген Новак ударом головою з кількох метрів пробив у ворота «Аріса» – 1:0, за 8 хвилин греки зрівняли рахунок, а на 62-й хвилині Денис Антюх вивів українську команду до третього кваліфікаційного раунду, де «Колос» 24 вересня зіграє з хорватською «Рієк'ю».

Перша перемога жіночої збірної України з футболу

Відбірковий турнір на Євро-2022 триває і українки нарешті можуть похизуватися перемогою. Жіноча збірна України повела в рахунку у матчі проти команди Чорногорії ще в середині першого тайму завдяки Дарині Апанащенко, на 60-й хвилині Надія Куніна подвоїла перевагу збірної України, за три хвилини Чорногорія скоротила відставання, але на 66-й хвилині Сладжана Булатович відзначилася автоголом. Тож 3:1. І тепер в кошику збірної України три очки і четверте місце в групі І.

Раніше українки двічі поступилася Німеччині (0:8 і 0:8), а також програли Ірландії (2:3). Наступним суперником збірної України стане команда Греції, з якою «синьо-жовті» зіграють 22 вересня на київській «Оболонь-Арені» о 19:00.

Ястремська та Світоліна: три поразки на двох

Невдалим для українок став турнір WTA в Римі. Даяна Ястремська завершила свою участь ще в третьому кваліфікаційному раунді, коли не змогла впоратися з другою ракеткою світу Симоною Халеп – 5:7, 4:6.

А перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася в ¼ чеській тенісистці Маркеті Вондроушовій – 3:6, 0:6. Гра тривала годину і 20 хвилин, за цей час обидві спортсменки заробили по дев'ять брейкпойнтів, але Вондроушова реалізувала чотири з них, а Світоліна – жодного.

Цікаво, що і в парному розряді такий зірковий український тандем уже після першого матчу припинили свою участь в римському турнірі, адже зазнали поразки від румунського дуету Сімони Халеп/ Моніки Нікулеску – 0:6, 1:6

Новий король у стрибках із жердиною

Швед Арман Дюплантіс встановив новий рекорд у стрибках з жердиною. На етапі римської «Діамантової ліги» Дюплантіс подолав позначку 6,15 метра, чим покращив на 1 см результат Сергія Бубки, закріплений у 1994 році.



​Це вже другий рекорд Бубки, який б’є Арман Дюплантіс. Понад 20 років найкращий результат у приміщенні також належав Сергію Бубці – 6,15 метра. Але у 2014 році француз Рено Лавіллені на турнірі «Зірки жердини» у Донецьку перестрибнув позначку 6,16 метра. Через шість років, у лютому 2020-го, швед Дюплантіс встановив новий рекорд – 6,17 метра.

Літо завершилося, а перемоги у пляжному волейболі – ні!

Українське дербі у фіналі чемпіонату Європи з пляжного волейболу серед спортсменів віком до 18 років завершилося перемогою Ангеліни Хмель та Тетяни Лазаренко з рахунком 2:0 (21:18, 21:19). Срібними призерками відповідно стали українки Анна Чечельницька та Дар’я Романюк. Ще одне «золото»

українці вже вибороли у турнірі серед юнаків, де найкращими стали Євген Бойко та Владислав Омельчук, які не залишили шансів латвійській парі Крістіану Фокеротсу та Карлісу Абелітісу – 2:0 (21:12, 21:13).

Переможний нокаут Вихріста

Український боксер Віктор Вихрист провів третій бій на професійному ринзі. Зустріч проти іспанця Ґабріеля Енґуему була розрахована на шість раундів, проте завершилася раніше. Ще у першому раунді Енґуема отримав розсічення, а вже за секунду до завершення третього раунду Вихрист відправив іспанця в нокаут. Це третя перемога Вихриста у професійному боксі.

«​Срібні»​ танці

У Данії завершився чемпіонат Європи з танцювального спорту серед дорослих у програмі 10 танців. Українська пара Вероніка Мишко та Ерл Вільямсон виборола «срібло», поступившись парі Семен Хржановський та Єлизавета Лихіна, яка стала переможницею континентальної першості. «Бронзу» вибороли представники Данії – Ерол та Амі Ульямсо.

Американський футбол: визначилися чвертьфіналісти

Відбулися останні матчі «регулярки» ULAF Superleague з американського футболу. Київські Capitals без проблем розібралися із миколаївськими «Вікінгами» – 48:08.



Без поразок у «регулярці» і ще одні представники столиці – київські «Патріоти», які всуху переграли житомирських «Бізонів» – 42:00.

Харківські «Атланти» традиційно довели, що вони лідери східного дивізіону. 41:00 в матчі проти дніпровських «Спартанців».

Матчі плей-оф відбудуться вже у ці вихідні. «Патріоти» зіграють проти миколаївських «Вікінгів», дніпровські «Спартанці» приїдуть до Києва, де боротимуться за вихід до півфіналів з Capitals, харківські «Атланти» вдома зустрінуться з київськими «Славс», а «Вінницькі Вовки» їдуть до «Азовських Дельфінів».​

Кубок України з футволею

У Києві відбулися одразу два Кубка України – серед чоловіків та в міксті. Переможців визначали за системою – кожен грає з кожним. І якщо серед чоловіків рахували до перемоги у двох сетах, то в міксті – до однієї. Серед чоловіків найсильнішими стали Іван Гром та Дмитро Масалєв, срібні нагороди виборов тандем Дмитро Шевчук і Олег Усиченко, ось «бронза» поїхала до Запоріжжя разом із Дмитренком та Поповим. Проте Гром тріумфував у ще одній категорії – в міксті разом із Дар’єю Зеленською. Його напарник в команді Дмитро Масалєв став другим разом із Анастасією Кліпаченко, «бронза» на рахунку Дмитра Шевчука і Дар’ї Ракицької.



На цьому тижні розпочнуться матчі волейбольної та баскетбольної Ліги чемпіонів, де гратимуть українські клуби «Дніпро», «Прометей» та «Хімік». Крім того, свою боротьбу продовжать українці і в футбольних єврокубках. Тож спортивний тиждень обіцяє бути насиченим.