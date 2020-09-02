Український спорт у вересні: турніри, які варто подивитися

Вони повертаються. Ліги чемпіонів, єврокубки, матчі збірних – головні старти, на які ви чекали все літо чи які були перенесені на нові дати, вони все ж таки відбудуться цього вересня. Радіо Свобода склало шпаргалку для вболівальника, коли варто не пропустити виступи українців. Якщо ви вважаєте, що чогось у цьому переліку не вистачає, пишіть в коментарях. А поки що нотуйте в календарі червоним олівцем наступні дати.

Баскетбол: Ліга чемпіонів, данк-контест та міжнародні турніри

Вони здобули три «золота» чемпіонату світу на двох та вже давно заявили, що українські данкери – одні з найсильніших в світі. А тепер Miller та Smoove повертаються на данк-контести після карантину, щоб знову гучно заявити про себе.

У Дебрецені триває Світовий тур ФІБА 3х3, в рамках якого проводяться і данк-контести. У першому турі, який відбувся наприкінці серпня, Вадим Піддубченко (Miller) став другим, поступившись у фіналі поляку Рафалу Ліпінському (Lipic) – 85:57. При цьому українець зміг виконати новий елемент «скорпіон з навісу», що вже викликало бурхливу реакцію у соцмережах.





Сьогодні, 2 вересня, у данк-контестах (після 20:30) виступить Дмитро Кривенко (Smoove), а вже 5 вересня на останньому етапі в Дебрецені вражатимуть обидва українські данкери. Прихильники кидків зверху, а також ті, хто не уявляє, як можна поєднувати «повітряні па» та баскетбол, можуть подивитися виступи українців на офіційному ютуб-каналі ФІБА 3х3.

А якщо ви не сприймаєте ніякий інший баскетбол, крім класичного, то також далеко не йдіть від екранів. Уже сьогодні «Дніпро» о 20:30 візьме участь у турнірі «Gloria Cup», де зіграє проти турецького «Анадолу Ефеса», «Галатасарая» та «Бахчешехіра». А вже 8 вересня «Дніпро» о 17:30 стартує в другому турнірі «Gloria Cup», де суперником стане «Тофаш». Також у цьому турнірі виступатимуть «Бахчешехір», «Галатасарай», «Анадолу Ефес», «Фенербахче», «Црвена Звезда» та «Тюрк Телеком».



Подивитися сьогоднішній матч можна тут.

Проте головний старт команди Дениса Журавльова заплановано на 22 вересня, адже саме в цей день «дніпряни» вперше спробують пробитися до групового раунду баскетбольної Ліги чемпіонів. Через пандемію коронавірусу було змінено формат кваліфікацій, тепер це «Фінал чотирьох». Щоб вибороти путівку до групового етапу ЛЧ єдиному представникові України потрібно спочатку виграти у нідерландського «Гронінгена», а далі поборотися з найкращою командою пари – кіпрський «Керавнос» та грецький «Іракліс».



Теніс: історичний US Open

Вперше в історії одразу чотири українки вийшли у друге коло Відкритого чемпіонату США (US Open). І вже сьогодні Даяна Ястремська зіграє проти американки Медісон Бренґл, Катерині Козловій протистоятиме представниця Чехії Петра Квітова. Катерина Бондаренко зустрінеться з восьмою ракеткою турніру Петрою Мартич з Хорватії, Марта Костюк за вихід до третього кола побореться з латвійкою Анастасією Севастовою.

Тим часом перша «ракетка» України Сергій Стаховський продовжує свою участь у Challenger Tour – Ostrava Open 2020, де вже у другому колі зіграє проти представника Латвії Ернесто Гулбіса.

Після кожного турніру українські тенісисти визначаються, на які наступні змагання вони збираються заявитися. Тож більш детальну інформацію шукайте тут.

Футбол: матчі збірної та новий сезон єврокубків

Якщо за футболом скучити українські вболівальники не встигли, то ігор збірних все ж таки не вистачало. І вересень подарує ці неймовірні емоції, коли серце несамовито стрибає 90 хвилин. Адже команда Андрія Шевченка уже 3 вересня у Львові зіграє проти збірної Швейцарії в розіграші Ліги Нації 2020/2021. Раніше «синьо-жовті» вже двічі зустрічалися із цим суперником, двічі розписували мирову в основний час, проте на чемпіонаті світу у 2006 році в 1/8 за пенальті все ж таки виграли українці.

А 6 вересня в Мадриді на стадіоні «Альфредо ді Стефано» збірна України зіграє проти команди Іспанії.

Але не лише збірною житиме український футбол. 15-16 вересня свою боротьбу в Лізі чемпіонів розпочне київське «Динамо». У третьому кваліфікаційному раунді відбудеться лише один матч і суперником киян став нідерландський «АЗ». Це буде перший матч «Динамо» під керівництвом нового тренера – Мірчі Луческу. Якщо кияни виграють то вийдуть в раунд плей-оф, де вже виступатимуть за класичною схемою: матч вдома і матч на виїзді. Тоді за право зіграти у груповому етапі «Динамо» боротиметься з переможцем пари «Гент» – «Рапід».

Не мине вересень і без Ліги Європи. Уже 17 вересня на євроарену вийде «Колос» – команда, яка у свій дебютний рік в Українській Прем’єр-лізі «вирвала» путівку до єврокубків. Тож клуб з Ковалівки має пройти у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи грецький «Аріс». Якщо виграє, то у третьому раунді зустрінеться із хорватським «Рієки».

На третьому етапі стартує й інший український клуб «Десна» з Чернігова. 24 вересня суперником команди стане переможець пари «Кукесі» (Албанія) та «Вольфсбург» (Німеччина). А якщо вам і цього футболу замало, то не забувайте ще й про Українську Прем'єр-лігу, а також матчі Кубка України.

Американський футбол: зміна формату, але чемпіон буде

На українських стадіонах відбуватимуться і змагання з американського футболу. Щоправда, у форматі 9х9. За два місяці 9 українських клубів збираються виявити найсильнішого. Усіх учасників поділили на три дивізіони. Тож, знайомтеся, «Схід» – це тріо: харківських «Атлантів», маріупольських «Дельфінів» та дніпровські «Спартанці». У «Заході» боротимуться «Вінницькі Вовки», київські «Патріоти» та житомирські «Бізони». А центральний дивізіон зібрав київський тандем Slavs та Сapitals, а також миколаївських «Вікінгів». Серед учасників і аксакали амфуту, і дебютанти на такому рівні. Тож, має бути спекотно.



Волейбол: українське дербі та пляжний чемпіонат Європи

Справжнє українське дербі чекає у вересні на волейбольних вболівальників. Вперше в історії українського жіночого волейболу, одразу два представники «синьо-жовтих» гратимуть у Лізі чемпіонів – кам’янський «Прометей» і южненський «Хімік». Так ще й зіграють один проти одного. Переможець цієї пари виходить до другого етапу змагань, де боротиметься за путівку до групової стадії. Тож уже 22-24 вересня команди гратимуть у Кам’янському, а матч-відповідь відбудеться 29 вересня-1 жовтня.

Жалкуєте, що завершилося літо і хочеться на пляж? Тоді вмикайте матчі з пляжного волейболу. Тим більше, що в перший осінній місяць у латвійському місті Юрмала відбудеться чемпіонат Європи. Українські пляжники Сергій Попов та Ярослав Гордєєв потрапили до групи, де зіграють проти голландців Браувер-Меувсен, німців Бергманз-Хармс та росіян Лямін-Мисків. Тож 16-20 вересня вас чекає пляжний волейбол.

Гандбол: Ліга чемпіонів та Кубок Європи

Важко уявити вересень без гандболу, а гандбольну Лігу Чемпіонів – без «Мотора». Хоча в цьому сезоні єдиний український клуб мав змогу і не виступити у чемпіонському турнірі. Як-то кажуть, потрапили в останній вагон. Тож ще цікавіше, як запорізький клуб скористається таким фартом. З 16 вересня стартує груповий етап і триватиме до 4 березня 2021 року. У плей-офф вийдуть по шість команд з кожної групи, а змагатиметься за вихід з групи «Мотор» з «Барселоною» (Іспанія), «Веспрем Телеком» (Угорщина), «THW Кіль» (Німеччина), «Ольборгом» (Данія), «Нантом» (Франція), «Целє» (Словенія), «Загреб» (Хорватія).

А 5-6 вересня відбудеться Фінал чотирьох, де гратимуть чинний володар Кубка України «Мотор» (Запоріжжя), срібний призер Суперліги «Донбас» (Донецький регіон), а також «Одеса» і віцечемпіон Першої Ліги «Карпати» (Ужгород).

Легка атлетика: продовження «діамантових» нагород

Ви скоріше за все чули про неймовірні успіхи українських легкоатлеток на етап «Діамантової ліги»? Постійне «синьо-жовте» протистояння за «золото» у стрибках в висоту між Ярославою Магучіх та Юлією Левченко, нові рекорди від Марини Бех-Романчук на стрибках в довжину та медальні старти в забігах. Тоді чекайте на продовження і запам’ятовуйте дати – 17 вересня діамантові змагання у Італії, 25 – у Катарі.

Бокс: бій за пояс та WBL

18 вересня у рамках Women’s Boxing League на ринг знову вийде жіноча професійна команда «Українські левиці», яка боксуватиме проти збірної Німеччини.

26 вересня українець Сергій Дерев’янченко повинен провести бій проти чемпіона світу за версією WBC в середній вазі Джермалла Чарлі. Якщо для останнього такий бій – захист титулів, то для українського боксера – це спроба реабілітуватися після двох поразок за титул IBF (у 2018 році Дерев'янченко програв Деніелю Джейкобсу, у 2019 – Геннадію Головкіну).



Паралімпійські види спорту

До турнірів повертаються і представники паралімпійського та дефлімпійського спорту, щоправда, на всеукраїнському рівні. Так у Дніпрі вже з 3 вересня бадмінтоном та 11 вересня баскетболом серед юних спортсменів з порушеннями слуху розпочнеться Всеукраїнська спартакіада серед дітей з інвалідністю «Повір у себе».

Цікаво, що справжнім центром паралімпійського та дефлімпійського руху стане місто Кропивницький, у якому 8-11 вересня пройде чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку. А 17-20 вересня у легкій атлетиці там змагатимуться юні спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та фізичного й розумового розвитку Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе». З 28 вересня юні дефлімпійці розіграють чемпіонство спартакіади з волейболу.