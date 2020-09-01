Спорт за тиждень: історичний виступ тенісисток та повернення данкерів

Гучні перемоги та неочікувані поразки, історичний вихід до наступного етапу та новий елемент на данк-контесті – про найцікавіше в українському спорті за тиждень, читайте у традиційному спортивному дайджесті Радіо Свобода.

Тріумф українських тенісисток в США



Четверо з семи українських тенісисток подолали перший етап Відкритого чемпіонату США (US Open). Друга ракетка України Даяна Ястремська подолала австралійку Астру Шарму – 6:3, 6:7, 7:6. Марта Костюк швидко розібралася з росіянкою Дар’єю Касаткіною – 6:1, 6:2. Катерина Козлова у двох сетах перемогла американку Вітні Осіґве – 6:3, 7:5. Катерина Бондаренко перемогла представницю США з wild card Еллі Кік – 3:6, 6:3, 6:1. Проте не пробилися далі в турнірі Катаріна Завацька та Ангеліна Калініна. Леся Цуренко знялася зі змагань.

Постол не зміг вибороти два пояси



Українець Віктор Постол поступився американцеві Хосе Раміресу у битві за пояси чемпіона світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кілограма) за версіями організацій WBC та WBO. Згідно із суддівськими записками, 36-річний українець перемагав 28-річного фаворита за підсумками перших шести раундів. У другій половині бою американець перехопив ініціативу й вирвав перемогу за суддівськими записками: 114:114, 115:113, 116:112.



Відомі нові чемпіони УСЛ



Стали відомі імена нових «королів та королев» стрітболу. У Дніпрі відбувся фінальний етап Української стрітбольної ліги, в якому взяло участь 85 команд у п’яти категоріях – серед спортсменів віком до 14 років, 16 років, 18 років, серед жінок та чоловіків.

Найсильнішими серед жіночих команд стали представниці Одеси – Юлія Гладченко, Юлія Стразова, Анна Сугак та Діана Ящук, які у фіналі були сильнішими за дніпровський квартет Magnum.



Запекла боротьба у чоловічому фіналі завершилася з мінімальною перевагою BorschService, у складі якої Кирило Жовтяк, Сергій Волк, Анатолій Челован, Дмитро Кривенко. Матч завершився з рахунком 21:20. Серед вісімнадцятирічних перемогу святкувала команда AUX, найсильнішими серед шістнадцятирічних стали представники Mystery Fank, а у віці 14 років виграли одесити – Black Squad.

Загалом за два місяці відбулося 10 турнірів УСЛ, в яких взяло участь 485 команд.

Шахова сенсація

Збірна України завершила боротьбу на стадії 1/4 фіналу Всесвітньої шахової Олімпіади, де поступилася збірній США з рахунком 2:0 (4,5:1,5, 4:2).

Проте Україна вже створила сенсацію на онлайн турнірі, адже неочікувано у 1/8 фіналу виграла у збірної Китаю. Перший і другий матчі суперники завершили внічию (3:3 і 3:3) і визначати переможця довелося на тайбрейку. Там вже героєм української збірної став 17-річний Кирило Шевченко, який переміг китайського гросмейстера Лю Яня.

П'ять нагород у спортивному орієнтуванні



Україна виборола п’ять нагород на чемпіонаті Європи зі спортивного орієнтування (рогейн), який завершився в латвійському Тукумсі. На турнірі брало участь 600 спортсменів з 14 країн, серед них і українці, які повертаються додому із «золотом» та чотирма срібними нагородами. Так чемпіонами Європи стали Олександр Колчанов та Олександр Грешнов, які виступали серед молоді. А ось «срібло» здобули пари – Ольга Чебераха та Олена Доценко серед жінок, Катерина Кифяк та Альона Нігда, а також Олег Ленюк та Владислав Мордасов серед молоді, у міксті виступали Анна Гуделайтіс та Вадим Петрович.

Сезон 3х3 в Україні завершено



Літній сезон 3х3 під егідою Федерації баскетболу України завершено. Минулого тижня визначився перший чемпіон України з 3х3, а у ці вихідні – переможець Суперліги. У фінальній стадії взяли участь команди, які після п'яти турів у рейтингу потрапили до топової вісімки, крім того, серед чоловіків «wild card» отримали національна збірна України та збірна України U-23.

Переможницями у жіночій категорії стали Христина Філевич, Ганна Рульова, Наталя Цюбик та Ганна Ольховик, у складі «Київ-Баскет», які у фіналі розкатали «ІнтерХім» з Одеси – 21:6. «Бронзу» виборола жіноча національна збірна.

Серед чоловіків найсильнішою виявилася команда «Одеса» (Роман Новіков, Антон Давидюк, Антон Мусієнко, Денис Носков), які боролися за «золото» із «NMSK» – 17:13. Бронзовою призеркою стала команда «Ніко-Баскет».

Титул MVP етапу отримали Денис Носков («Одеса») та Ганна Рульова («Київ-Баскет»).

Українець Піддубченко вразив новим данком

Український данкер Вадим Піддубченко (Miller) cтав другим на контесті у рамках Всесвітнього туру 3х3, що завершився в Дебрецені. У фінальному турі українець боровся за звання найкращого з поляком Рафалем Ліпінськи (Lipic), проте Піддубченко не зміг виконати свій останній данк, тож став другим. Натомість вперше на контестах Miller продемонстрував данк «скорпіон з навісу», що викликало немалий ажіотаж.

У вересні після карантину повертається гандбол, волейбол, баскетбол та інші ігрові види спорту, де українські команди виступатимуть на світовому рівні.