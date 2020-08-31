Теніс: українська тенісистка Леся Цуренко знялася з Відкритого чемпіонату США

Українська тенісистка Леся Цуренко, яка 31 серпня мала зіграти на Відкритому чемпіонаті США (US Open), знялася зі змагань, повідомляє «Тенісний портал України». Цуренко мала зіграти з американкою Медісон Бренгл. Про причину відмови вступати у боротьбу наразі невідомо.

Раніше цього місяця Цуренко знялася з турніру в Празі через проблеми з лівим ребром.

Місце українки в основній сітці зайняла Аріна Родіонова з Австралії.

Тим часом, українка Ангеліна Калініна, яка відкрила ігровий день у Нью-Йорку, поступилася лідеру посіву, чеській тенісистці Кароліні Плішковій: 4:6, 0:6. А от Марта Костюк успішно дебютувала в основній сітці турніру в США, здолавши росіянку Дар’ю Касаткіну 6:1, 6:2.

Також на турнірі виступають Катерина Бондаренко, Катаріна Завацька, Даяна Ястремська і Катерина Козлова.

Перша ракетка України та п’ятий номер світового рейтингу Еліна Світоліна не братиме участь у першому від початку пандемії коронавірусу турнірі серії «Великого слему».

Не поїхали до США і перша та друга ракетки світу – австралійка Ешлі Барті та румунка Сімона Халеп. З топ-10 у Нью-Йорку також відсутні – канадка Б’янка Андреєску (6 ракетка світу), голландка Кікі Бертенс (7), швейцарка Белінда Бенчіч (10).