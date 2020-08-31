Теніс: сім українок стартують в основній сітці US Open у понеділок

Одразу сім українок стартують у понеділок, 31 серпня, у основній сітці другого цього року турніру серії «Великого слему» – Відкритого чемпіонату США (US Open).

Ангеліна Калініна відкриватиме ігровий день на центральному корті – арені Артура Еша, матчем проти першого номеру посіву, чеської тенісистки Кароліни Пліскової.

Катерина Бондаренко гратиме з Еллі Кік (США), Марта Костюк – з Дар’єю Касаткіною (Росія), Катаріна Завацька – з Оленою Рибакіною (Казахстан, 11 номер посіву), Леся Цуренко – з Медісон Бренгл (США), Даяна Ястремська (сіяна під 19 номером) – з Астрою Шармою (Австралія), Катерина Козлова – з Вітні Осіґве (США).

Початок ігрового дня – о 18:00 за Києвом.

Перша ракетка України та п’ятий номер світового рейтингу Еліна Світоліна не братиме участь у першому від початку пандемії коронавірусу турнірі серії «Великого слему».

Не поїхали до США і перша та друга ракетки світу – австралійка Ешлі Барті та румунка Сімона Халеп. З топ-10 у Нью-Йорку також відсутні – канадка Б’янка Андреєску (6 ракетка світу), голландка Кікі Бертенс (7), швейцарка Белінда Бенчіч (10).