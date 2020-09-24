Київ: в Олімпійському коледжі відбулися сутички між поліцією і студентами

В Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного у Києві відбулися сутички між працівниками поліції та вихованцями закладу, які виступили проти його ліквідації, передає кореспондент Радіо Свобода.

Конфлікт розгорнувся після того, як вранці 24 вересня на територію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного прибув ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгеній Імас. За його словами, він мав на меті повідомити про «план і стратегію розвитку коледжу» у зв’язку із реорганізацією навчального закладу – його ліквідацію і приєднання до Національного університету фізичного виховання і спорту.

«Ми хотіли пояснити працівникам коледжу, що нікого звільняти не збираємось, що вся школа, всі працівники залишаються працювати, крім відстороненого директора Олексія Семенюшка. Він відсторонений на момент передачі коледжу в підпорядкування. Я прийшов разом із поліцією, однак нас почали провокувати, відбулася сутичка», – зазначив у коментарі кореспонденту Радіо Свобода Євгеній Імас.

Голова профспілкового комітету працівників та студентів Олімпійського коледжу Дмитро Несвятипаска назвав дії поліції та Євгенія Імаса рейдерським захопленням. За його словами, рішення про приєднання закладу до Університету фізкультури, не узгоджувалося із трудовим колективом, а тому дії Імаса і правоохоронців незаконні.

«Нас усіх почали бити, голову студентського самоврядування Катерину Жданович вдарили гумовим кийком, її забрала «швидка», постраждав і наш тренер Захарків Степан. А директора коледжу Олексія Семенюшка поліція просто вивела силоміць за територію. Справа у тому, що Євгеній Імас – ліквідатор, він прийшов повідомити, що заклад фактично як такий закривається, проти чого ми протестуємо вже кілька тижнів. Сьогодні мала відбутися зустріч ліквідаційної комісії закладу із трудовим колективом коледжу, але на неї просто, як бачите, нагнали поліції, яка розпочала побиття», – зазначив Дмитро Несвятипаска.

У поліції Києва повідомили, що за фактом подій на території Олімпійського коледжу в Києві відкрите кримінальне провадження.

«Досудове розслідування розпочато за фактом хуліганства. Попередньо встановлено: під час роботи комісії з реорганізації на території коледжу виник конфлікт. Поліцейські, які на місці забезпечували громадський порядок, негайно втрутилися в ситуацію та припинили протиправні дії. Внаслідок інциденту кілька осіб отримали тілесні ушкодження, у тому числі й правоохоронці», – ідеться в повідомленні.

Відповідно до даних реєстру юридичних осіб України, юридична особа Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного справді перебуває у стані припинення з 22 вересня 2020 року. Головою комісії з припинення є ректор університету фізкультури Євгеній Імас.

Серед трудового колективу і студентів побутує думка, що ліквідація коледжу – це спосіб виведення 59,7 гектарів землі поруч з метро «Лісова» під забудову.

«Мабуть, хтось хоче привласнити собі територію з метою подальшої забудови, на жаль, цьому сприяє міністр [Сергій] Шкарлет», – зазначив Богдан Грицай, майстер спорту з вільної боротьби і вихованець коледжу.

Журналісти Радіо Свобода надіслали інформаційний запит у Міністерство освіти і науки, в якому запитали, чи враховувалася під час підготовки пропозиції щодо реорганізації Олімпійського коледжу думка трудового колективу коледжу та чи відомо посадовцям про застороги вихованців щодо можливої забудови території.

Раніше студенти і викладачі коледжу проводили акції під Верховною Радою, оголосили страйк і підготували звернення до Кабміну з вимогою скасувати, на їхню думку, незаконне розпорядження про ліквідацію закладу. Також профспілковий комітет коледжу позвався до Окружного адміністративного суду Києва щодо визнання розпорядження Кабміну незаконним і скасування його.