В Одесі звільнили вчительку, яка довела україномовну школярку до сліз – департамент освіти

З одеської гімназії №4 звільнили вчительку, яка підвищила голос на ученицю у відповідь на звернення українською. Про це повідомила голова Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич 12 жовтня.

«Поведінка вчителя, на мою думку, беззаперечно несумісна з діяльністю у закладі освіти. Директором прийняте рішення про звільнення за статтею 41, пункт 3 «вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи». Наразі очікується видання відповідного наказу. Із зверненням до компетентних органів», – написала чиновниця на своїй фейсбук-сторінці.

Буйневич також вибачилася перед дитиною та її батьками від імені освітянської спільноти.

12 жовтня у соцмережах з’явився аудіозапис, на якому чути, як жінка, говорячи російською, підвищує голос на ученицю, яка відповіла на питання українською. Вона звинуватила дитину в поганій підготовці до уроку малювання та «зверхньому ставленні» до інших дітей, посилаючись на її україномовність. Зрештою школярка розплакалася.

Користувачка Олена Балаба, яка поширила запис у батьківській спільноті «Батьки SOS», повідомила, що йдеться про вчительку малювання в гімназії №4 Одеси.