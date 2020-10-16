Число випадків COVID-19 у світі наближається до 39 мільйонів, у США – до 8 мільйонів

Число випадків інфікування COVID-19 у світі наближається до 39 мільйонів, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса. Лише США число зафіксованих випадків сягає 8 мільйонів.

15 жовтня в Сполучених Штатах спостерігалося близько 60 тисяч нових інфікувань, це найбільше число від 14 серпня. Від початку пандемії в США від COVID-19 померло понад 217 тисяч людей.

Експерти у галузі охорони здоров’я не знають причини такого зростання достеменно, але вказують на те, що більше людей стали нехтувати засобами профілактики, а також на те, що учні і студенти повернулися до шкіл та коледжів.

У Європі також, як у США, побоюються додаткового впливу на поширення інфекції через сезонне похолодання. Це змусить людей проводити більше часу в закритих приміщеннях, де полегшується поширення вірусу

Дані, опубліковані 15 жовтня, показали, що число нових захворювань у Німеччині, Чехії, Італії та Польщі сягнули рівня, подібного до зафіксованого навесні.

Франція відреагувала на зростання кількості госпіталізацій та нових випадків, оголосивши комендантську годину в Парижі та інших великих містах із 17 жовтня і щонайменше до 1 грудня.

У Німеччині канцлер Анґела Меркель та 16 керівників земель домовилися посилити правила носіння масок, закрити бари та обмежити кількість людей, які можуть збиратися в районах, де рівень зараження коронавірусом високий.

Також значне зростання числа нових випадків COVID-19 фіксують і в інших європеських країнах, зокрема, Україні.