У Франції через COVID-19 запроваджується комендантська година

Франція запроваджує комендантську годину для боротьби з другою хвилею коронавірусної інфекції. Президент Емманюель Макрон оголосив, що жителі країни не мають виходити на вулицю з 21:00 до 6:00. Рішення стосується Парижа і ще восьми міст, де треба стримати швидке поширення COVID-19. Це Марсель, Ліон, Лілль, Сент-Етьєн, Руан, Тулуза, Гренобль і Монпельє, вказує Бі-Бі-Сі.

Комендантська година почне діяти від суботи, такий режим розрахований на чотири тижні. Також запроваджується режим надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я. Школи при цьому залишаться відкритими.

У середу, 14 жовтня, у Франції було підтверджено майже 23 тисячі нових випадків коронавірусної інфекції.

В усій Європі уряди запроваджують повторні обмеження, намагаючись протистояти зростанню захворюваності. Суворі обмеження, зокрема, набрали чинності в Нідерландах, де закрили кафе, бари і ресторани. Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос.

В Іспанії регіон Каталонія також закриває бари і ресторани на два тижні, починаючи з 15 жовтня.

У Чехії, де за останні два тижні зареєстровано найбільше число заражень на 100 тисяч населення, від середи школярів перевели на дистанційне навчання. Бари і ресторани також закрили. Темпи поширення COVID-19 прискорюються в Чехії з початку вересня.

У Європі зараз добовий приріст заражень становить близько 100 тисяч. Високі показники, крім Чехії та Франції, фіксуються в Італії, Швейцарії, Росії.