Кабмін підтримав пропозицію Авакова щодо доплат поліцейським з фонду боротьби з COVID-19

Кабінет міністрів України на засіданні 13 жовтня підтримав пропозицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо виділення коштів з Фонду боротьби з коронавірусом на доплати поліцейським.

Як пояснив Аваков, за минулий тиждень у Патрульній поліції підтверджено 1,8 тис. випадків зараження коронавірусом.

«За сьогодні – 286, це абсолютний рекорд», – заявив міністр.

Наразі невідомо, яку суму МВС отримає з фонду.

У вересні Міністерство внутрішніх справ повідомило, що від початку пандемії коронавірусу виявлено майже 4,5 тисячі випадків COVID-19 серед українських правоохоронців.

Для фінансування заходів щодо боротьби з коронавірусом уряд створив окремий фонд розміром у майже 65 мільярдів гривень. Фонд боротьби з COVID-19 наповнювався шляхом урізання видатків на інші сфери. Найбільше «порізали» фінансування освітніх, культурних та спортивних проєктів. Частину фінансування також забрали з фонду регіонального розвитку, фонду енергоефективності, Верховного та Конституційного судів тощо.

На початку червня стало відомо, що з «ковідного» фонду витратили близько 30 мільярдів гривень, тобто менш як половину. Решту – а це 35 мільярдів – уряд спрямував на «Велике будівництво» доріг та інших об’єктів інфраструктури.

18 червня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №3509, який передбачав, зокрема, перерозподіл грошей із Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт і будівництво доріг та інших об’єктів інфраструктури.

У Фонді боротьби з COVID-19 недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм, заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на початку вересня.