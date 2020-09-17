У МВС повідомили, що з початку пандемії серед правоохоронців зафіксовано майже 4,5 тисячі випадків COVID-19

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що від початку пандемії коронавірусу виявлено майже 4,5 тисячі випадків COVID-19 серед українських правоохоронців.

«17 вересня зафіксовано 95 нових випадків COVID-19 серед правоохоронців МВС, всього з початку пандемії – 4479. Найбільшу кількість хворих зареєстровано у Харківській області – 11, Тернопільській – 8 та у Києві – 12», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, усього від COVID-19 одужали 4017 правоохоронців, померли – 12.

Станом на ранок 17 вересня в Україні зафіксували 166 244 випадки коронавірусної хвороби, померли 3400 людей, одужали 73 913.