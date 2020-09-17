Чи можна підхопити сезонний грип та COVID-19 одночасно?

З початком осені в умовах пандемії коронавірусу все частіше виникає запитання: «Чи можна одночасно захворіти на COVID-19 та сезонний грип?». Радіо Свобода розпитало фахівців.

Останнім часом на шпальтах західних ЗМІ можна все частіше побачити слово «твіндемія», тобто подвійна епідемія – мова йде про одночасне поширення як сезонного грипу, так і COVID-19.

Питання в тому, чи можна захворіти обома одночасно?

«Однозначно, можна», – підтверджує в коментарі Радіо Свобода директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського Національної Академії медичних наук України Вікторія Задорожна.

Як COVID-19, так і грип можуть вражати легені, потенційно спричиняючи пневмонію, рідину в легенях або дихальну недостатність, попереджають в американському Центрі контролю та профілактики захворювань.

«Ми знаємо, що ви можете заразитися двома вірусними інфекціями одночасно і що вашій імунній системі важче одночасно боротися з ними. Ви ризикуєте отримати серйозне ураження легенів, тривалішу хворобу, гірші ускладнення та навіть померти», – наголошує Ліза Марагакіс, старша директорка з профілактики інфекцій в Медичній школі університету імені Джона Гопкінса в інтерв'ю The National Geographic.

Інтерференція вірусів

Проте поки зарано робити висновки про те, наскільки гіршим може бути такий «подвійний удар», адже даних про людей, які одночасно хворіють на обидві хвороби, поки небагато. Тому питання про те, яким чином подвійне інфікування вплинуло б на імунну систему людини, є неоднозначним, кажуть фахівці.

«Є такий феномен інтерференції вірусів, – пояснює в коментарі Радіо Свобода лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв. – Коли одночасно два віруси, і вони ніби придушують, гальмують один одного. І ми це бачимо, наприклад, якщо людина захворіла на вірусні гепатити В і С, то одночасно ці віруси між собою «домовляються», а коли ми починаємо лікувати, то йде загострення, тому що один вірус вбиваємо, а інший починає нормально почуватися».

Тому на сьогодні, підсумовує експерт, вам ніхто не може сказати точно, що саме буде відбуватися з організмом людини, якщо буде інфікування одразу двома вірусами.

«Кілька гарних новин»

«Ніхто ніколи не може передбачити, наскільки складним буде сезон грипу, – пояснив американський інфекціоніст Роберт Вебстер в інтерв’ю The National Geographic. – Але було кілька гарних новин із південних країн, таких, як Австралія, Нова Зеландія та Чилі, де сезон грипу тільки закінчується. Рівень грипу там був, на подив, низьким».

Причина, за його словами, полягає в тому, що ці уряди застосували настільки ефективні стратегії боротьби з коронавірусом – соціальне дистанціювання, миття рук та носіння масок, – що грип просто не мав шансів закріпитися.

Як вберегтися?

«Наша порада – обов’язково вакцинуватися проти грипу», – наголошує директорка Інституту епідеміології Вікторія Задорожна.

Президентка Американської медичної асоціації доктор Сьюзен Бейлі переконана: щеплення від грипу допоможе одразу в кількох напрямках.

«Оскільки лікарні будуть дуже зайняті доглядом за пацієнтами з COVID-19, вакцина проти грипу може допомогти зменшити навантаження на систему охорони здоров'я та переконатися, що ті, хто потребує медичної допомоги, зможуть її отримати», – сказала вона в інтерв'ю американському телеканалові CNN.

Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв нагадав, що в Україні щороку вакцинується незначна кількість людей – менш ніж 1%. Натомість у США цей показник минулого року становив 45 відсотків серед дорослих, згідно з даними Центрів з контролю та профілактики захворювань.

Експерти нагадують, що носіння масок наразі вважається найкращою профілактикою COVID-19.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на пресконференції 16 вересня заявив, що спалах коронавірусної хвороби COVID-19 залишається неконтрольованим. Він нагадав, що кількість померлих наближається до мільйона.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, станом на 17 вересня у світі виявили понад 29 мільйонів випадків COVID-19: понад 941 тисяча людей померли, понад 20,3 мільйона пацієнтів одужали.