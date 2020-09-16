Комісар ООН заявляє, що порушення прав людини погіршує вплив COVID-19

Наслідки пандемії коронавірусу зупинили і повернули назад світовий поступ у галузі охорони здоров'я на 25 років, вони піддали мільйони людей ризику смертельних захворювань та бідності, повідомляється у звіті Фонду Білла та Мелінди Ґейтс.

За словами керівника установи ООН, проблеми також погіршились у багатьох країнах, уряди яких ігнорують основні права людини.

Через COVID-19 надзвичайна бідність зросла на 7%, а охоплення рутинними вакцинами – хороший показник того, як функціонують системи охорони здоров'я – падає до рівня, який востаннє спостерігався у 1990-х роках, зазначається у звіті Фонду Гейтса.

«Це дуже прикро», – сказав Білл Гейтс, співголова Фонду та провідний благодійний спонсор охорони здоров'я та розвитку, 14 вересня на брифінгу для ЗМІ щодо звіту.

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Мішель Бачелет заявила, що країни з поганим станом прав людини найбільше постраждали під час пандемії коронавірусу.

Виступаючи в день відкриття щорічної Ради з прав людини в Женеві 14 вересня, Бачелет заявила, що заходи, що базуються на правах людини, повинні стати частиною виходу з кризи.

«Під час COVID-19 швидка та глобальна криза охорони здоров'я зіткнулася з багатьма повільнішими та більш укоріненими політичними, соціальними та економічними кризами у всьому світі», – сказала Бачелет у своєму вступному зверненні до ради.

«Ті численні тріщини, які зробили нас більш вразливими до цього вірусу, створюють точки входу для нього і для того, щоб він заподіяв найбільшої шкоди, в основному зумовлені політичними процесами, що виключають голоси людей, і прогалинами в захисті прав людини», – зауважила вона.

Доповідь Фонду Ґейтсів, яка відстежує прогрес у досягненні цілей сталого розвитку ООН щодо зменшення бідності та поліпшення здоров'я, виявила, що минулого року майже за всіма показниками світ регресував.

Поряд із зниженням частоти рутинних щеплень, яку доповідь описує, як «повернення світу назад приблизно на 25 років за 25 тижнів», зростання рівня бідності та економічного збитку від пандемії посилюють нерівність, зазначає звіт.

Було встановлено, що пандемія мала непропорційний вплив на жінок, спільноти расових та етнічних меншин і людей, які живуть в умовах крайньої бідності.

Після того, як 20 років поспіль ми спостерігали спади в кількості людей, що проживають умовах крайньої бідності, нині ми бачимо зворотній тренд

«Після того, як 20 років поспіль ми спостерігали спади в кількості людей, що проживають в умовах крайньої бідності, нині ми бачимо зворотній тренд», – сказав Марк Сузман, виконавчий директор Фонду Ґейтсів, в інтерв'ю Reuters.

«У нас було майже 40 мільйонів людей, яких повернули в крайню бідність. Це більше від мільйона на тиждень з моменту зараження вірусом», – зазначив Сузман.

У звіті цитуються прогнози Міжнародного валютного фонду, що, незважаючи на вже витрачені 18 трильйонів доларів на спроби стимулювати економіку в усьому світі, до кінця 2021 року глобальна економіка втратить 12 трильйонів доларів, а можливо, і більше. Це – найбільша втрата глобального ВВП з кінця Другої світової війни.

Хоча картина зараз «похмура», Гейтс впевнений, що світ вийде з пандемії і відновить прогрес у напрямку досягнення цілей щодо покращення глобального здоров'я.