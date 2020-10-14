В Україні кількість померлих від коронавірусу – понад 5 тисяч осіб. За минулу добу в країні виявили ще 5 590 нових випадків захворювання на Covid-19. Усього від початку пандемії в Україні захворіли понад 270 тисяч людей. Останнім часом збільшилася кількість важких випадків. Пацієнти все частіше потребують госпіталізації. Через це в деяких регіонах лікарні вже переповнені. Подробиці у відеосюжеті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». (Автор: Юлія Жукова)