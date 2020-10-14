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14 жовтня 2020, Київ 12:35
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Українські лікарні переповнені важкохворими з СOVID-19 – відео

Українські лікарні переповнені важкохворими з СOVID-19 – відео
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Українські лікарні переповнені важкохворими з СOVID-19 – відео

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В Україні кількість померлих від коронавірусу – понад 5 тисяч осіб. За минулу добу в країні виявили ще 5 590 нових випадків захворювання на Covid-19. Усього від початку пандемії в Україні захворіли понад 270 тисяч людей. Останнім часом збільшилася кількість важких випадків. Пацієнти все частіше потребують госпіталізації. Через це в деяких регіонах лікарні вже переповнені. Подробиці у відеосюжеті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». (Автор: Юлія Жукова)

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