Голова МОЗ повідомив про плани України щодо російської вакцини від COVID-19

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про плани держави щодо закупівель російської вакцини від COVID-19, яка вже зареєстрована в тій країні, хоча досі не пройшла належних випробувань.

Як сказав він в ефірі телеканалу «Україна 24», Київ не буде купувати російську вакцину, бо та не пройшла третю фазу клінічних випробувань.

«Я вважаю, що нема взагалі предмету розмови. Тому що про будь-яку вакцину, щоб її рекомендувати, треба розуміти, що вона безпечна. Щоб будь-яку вакцину зареєструвати, треба, щоб вона пройшла певні стадії клінічних випробувань. І ці стадії розтягнуті в часі. У світі не існує жодних підтверджень, що та вакцина, про яку говорять у Росії, пройшла всі стадії, особливо третю фазу клінічних випробувань. Ми знаємо, що зараз у світі є багато виробників вакцин досить потужних компаній, які тільки перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань. І дай Боже, щоб вони її завершили до кінця року. Тому що третя стадія передбачає велику кількість людей, які є добровольцями. Тобто поки навіть немає предмета розмови, щоб дискутувати, купувати чи ні. Немає що купувати», – сказав Степанов.

«Якщо ми говоримо про вакцину як продукт, який повністю безпечний, вона повинна пройти певні стадії, і ці стадії повинні бути підтверджені», – наголосив він.

У Росії ще в серпні першими в світі заявили про реєстрацію і початок масового використання вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19 із назвою «Спутнік V» – хоча вона ні на той час, ні й досі ще не пройшла необхідних за заведеними міжнародними нормами клінічних випробувань. За офіційними твердженнями, вона й нині перебуває у третій фазі таких випробувань – успішне завершення якої у світі вважають за необхідну передумову для можливості реєстрації.

Тим часом деякі з аналізів, присвячених рівням готовності вакцин-кандидатів, навіть не залічують «Спутнік V» до тих, які перебувають у третій фазі, посилаючись на відсутність надійних наукових публікацій про це. У світі, зокрема і в Україні, висловлюють застереження до російського підходу – фахівці попереджають про можливу значну небезпеку від використання неперевіреної речовини.

Незважаючи на це, можливість використання в Україні цієї російської неперевіреної вакцини став просувати проросійський діяч Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна. Під час їхньої недавньої зустрічі, яку широко висвітлювали російські й проросійські засоби інформації, йшлося про можливість надання Україні цієї російської вакцини. Нинішній президент України Володимир Зеленський у відповідь закликав не вірити передвиборчим ініціативам політиків, які вакцинуються неперевіреними засобами.

Тим часом раніше 14 жовтня в Росії Володимир Путін під час відеонаради з членами російського уряду повідомив, що в тій країні зареєстрована вже друга вакцина від COVID-19 – для якої третя фаза клінічних випробувань почнеться тільки нині.