У Росії зареєстрували вже другу вакцину від COVID-19, так само не випробувану, як і перша

У Росії повідомили про реєстрацію вже другої створеної в цій країні вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19 – яка, так само як і перша, не пройшла необхідних за світовими нормами випробувань. Про готовність цієї вакцини заявив президент Росії Володимир Путін на відеонараді з членами уряду. При цьому, додав він, «на підході» вже й третя російська вакцина.

Другу вакцину, названу «ЕпіВакКорона», розробив Новосибірський державний науковий центр вірусології і біотехнології «Вектор», який свого часу був створений для розробки біологічної зброї.

Попередню російську вакцину «Спутнік V», яку створив московський Центр епідеміології і мікробіології імені Гамалії, в Росії зареєстрували ще в серпні.

В обох випадках була порушена міжнародно заведена норма про те, що вакцину можна реєструвати і масово застосовувати тільки після успішного завершення трьох фаз клінічних випробувань. Вакцина «Спутнік-V» іще не завершила третю фазу цих випробувань, вакцина «ЕпіВакКорона» перейде в третю фазу вже нині, після реєстрації. Обидві вакцини, за повідомленнями, вже застосовують у Росії для щеплень.

У світі, зокрема і в Україні, висловлюють застереження до такого підходу – фахівці попереджають про можливу значну небезпеку від використання неперевіреної речовини.

Загалом на цей час у світі близько десятка вакцин-кандидатів перебувають у третій фазі клінічних випробувань. Деякі з аналізів, присвячених рівням готовності цих вакцин-кандидатів, навіть не залічують «Спутнік V» до тих, які перебувають у третій фазі, посилаючись на відсутність надійних наукових публікацій про це.