Медведчук знову зустрівся з Путіним у Москві. Президент Росії пообіцяв йому вакцину від COVID-19

Лідер української партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук зустрівся в столиці Росії Москві з російським президентом Володимиром Путіним.

Під час розмови Медведчук попросив у Путіна надати Україні російську вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19.

«Зразу хочу сказати, що така можливість існує», – відповів Путін.

Він нагадав, що Росія вже постачає вакцину до Білорусі.

«Якщо ми з Білоруссю вже почали цю роботу, то можемо так само працювати і з Україною. Потрібно зі спеціалістами з України зайнятися реалізацією цього плану, щоб офіційна влада України відповідним чином сформулювала свої запити, свої потреби», – заявив Путін.

Сам Медведчук заявив, що під час поїздки до анексованого Росією Криму випробував вакцину на собі.

«Вакцинувалася я, дружина Оксана, наш син Богдан. Дуже добре її переніс, і вважаю, що це найефективніший засіб на сьогоднішній день у боротьбі з коронавірусом», – розповів Медведчук.

Медичні експерти ставили під сумнів безпечність та ефективність російської вакцини Sputnik V, оскільки третя фаза випробувань наразі не завершена.

Російський президент подякував Медведчуку за його позицію в питанні російсько-українських відносин та висловив готовність «сприяти [їхньому] відновленню».

Це не перший візит представників «Опозиційної платформи – За життя» до Москви: 10 березня партійна делегація зустрілася з депутатами Державної думи Росії.

У партії заявили, що сторони обговорювали створення «парламентського виміру «нормандського формату». Тоді один із лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук обговорив «ініціативу» зі своїм кумом, президентом Росії Володимиром Путіним.

Офіс генерального прокурора повідомив Радіо Свобода, що на виконання рішення суду відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки депутатів до Москви.