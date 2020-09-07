Зеленський і Медведчук: як зникає «гучна історія»

Осінь 2019-го: Володимир Путін застерігає Володимира Зеленського від «переслідування» Віктора Медведчука, якщо пам’ятаєте. Вже минув рік і це достатній період, аби проаналізувати у програмі Радіо Свобода «Коротка пам’ять», що цьому передувало та що там зараз у Зеленського з Медведчуком?

Контактами із кумом президента Путіна Віктором Медведчуком свого часу дорікали п’ятому президентові Петру Порошенку.

Якщо згадати передвиборчі дебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, то останній кандидат кілька разів згадував цей момент.

«Перший Петро Порошенко на Михайлівській площі кричить: «Путін, я тобі покажу». А другий тихенько паном Медведчуком передає «прівєтікі» в Москву», – наголошував тоді Зеленський, описуючи подвійні стандарти свого опонента.

Вплив на медіа

В липні 2019-го на офіційному сайті вже президента Володимира Зеленського виходить заява, що «таким людям, як Медведчук», президент не дозволить «монополізувати наше українське телебачення».

«Буде Верховна Рада, ми розберемося. Монополій ніяких інформаційних у нас не буде. Це я вам чесно кажу. Я сам з цього вийшов, з телеканалу, і саме таким людям, про яких ви сказали – Медведчуку – не дамо монополізувати», – відповів на ходу під час візиту до Борисполя влітку 2019 року Володимир Зеленський.

Із Віктором Медведчуком пов’язують такі канали, як «112 Україна», «News One» та «ZІК».

Що відбулося з монополіями через рік? Нічого.

Додалася лише така новина: влітку 2020-го року журналісти програми «Схеми» повідомили, що родина Віктора Медведчука має частку і телеканалу «1+1».

«Гучна історія»

Ще один з цікавих фактів: у програмі до «100 днів президентства» Володимир Зеленський анонсував «гучну історію» щодо розкриття фінансування партії Медведчука. Це було в 2019 році.

«Партія пана Медведчука... Там ще є великі питання, чи це його партія. Чи там це тимчасове об'єднання. І хто вони такі... Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться», – заявив тоді президент, відповідаючи на питання свого друга та колишнього колеги, актора Станіслава Боклана.

Кремль відповів

Країну, з якої здійснюється таке ймовірне фінансування, президент не вказав.

Але раптом, на російському економічному форумі, присвяченому Далекому Сходу, лунає наступне питання до Володимира Путіна:

«Я зараз, коли подивися у залу, звернув увагу на пана Медведчука і згадав заяву президента Зеленського про те, що партія «За життя» отримує іноземне фінансування. Володимире Володимировичу, чи бачили ви цю заяву? Як ви до неї ставитеся?» – таке от питання від модератора дискусії.

Ну, і Володимир Путін публічно заступився за політичну силу, яку в Україні представляє його кум. Причому відповідь схожа більше на застереження

«Якщо сьогоднішня влада почне з переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде. Це, а наскільки я уявляю, це так і є, парламентська опозиція, яка має довіру значної кількості виборців, яка підтверджена в ході демократичних виборів і голосування», – відповів Путін.

Відтоді, а минув вже рік, а про «гучну історію» фінансування, анонсовану Зеленським, так і не чути подробиць.

Це питання поставили президенту представники націоналістичного руху у Волинській області.

«Я впевнений, що він дійсно фінансується Російською Федерацією. Але цим повинні детально займатися правоохоронні органи. Я з вами в цьому питанні однієї думки», – відповів Зеленський, пославшись на відповідальність правоохоронних органів.

Варто нагадати, що Службу безпеки України очолює Іван Баканов, давній друг Володимира Зеленського та його колега по роботі в «Кварталі».

Журналісти зафіксували як Іван Баканов вже на посаді очільника СБУ досить дружньо тисне руку депутату Віктору Медведчуку у Верховній Раді. Сам депутат так це прокоментував для Радіо Свобода:

«Я з ним (з Бакановим – ред.) не був знайомий. І коли я проходив в ложі, я побачив людину, знайоме обличчя і потім зрозумів, що це пан Баканов. Ну як, ви вважаєте, що я повинен був розвернутися і піти? Тому я підійшов, він подав руку, я привітався. Це нормальне явище. Він голова Служби безпеки України. Те, що у нас є претензії до його відомства, то ми про це відкрито говоримо. А чому не можна вітатися? Він що, нерукопожатний? Ні. І я рукопожатний, і він, тому все нормально», – зазначив Медведчук.

Ну, і неможливо не згадати, що перша бійка в Раді нового скликання сталася між слугами народу, а саме Максимом Бужанським та Гео Леросом, і сталася через дискусію у внутрішньому чаті фракції щодо відвідування каналів, пов’язаних із Віктором Медведчуком.

В «Слузі народу» думки щодо того чи ходити на дані канали розділилися. Чимало депутатів – ходять. Політтехнолог Микита Потураєв, який є і депутатом від «Слуги народу», вважає, що це має негативний вплив.

«Переконаний, що наші рейтингові втрати відбуваються, зокрема, тому, що вони туди ходять і їх там поливають брудом», – заявив він в інтерв’ю виданню «Апостроф».

Ну а поки «гучна історія», анонсована президентом Володимиром Зеленським більше року тому, зникає з порядку денного перших осіб, журналісти викривають резонансні подробиці з життя згаданого політика.

Віктор Медведчук відомий своєю проросійською позицією і критикою західних ініціатив. І от журналісти програми «Схеми» з’ясували, що його родинний бізнес пов’язаний також із торгівлею саме на території Сполучених Штатів, в обхід санкцій.