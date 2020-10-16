В Україні зафіксували новий рекорд за числом виявлених хворих на COVID-19

В Україні 15 жовтня виявили 5992 нові випадки COVID-19, свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони. Це новий рекорд за числом виявлених за добу хворих.

Померли в четвер 106 пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID-19.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 287 231 випадок хвороби, померли – 5 408 людей, одужали – 121 919 (з них за останню добу – 2269).

Найбільше нових випадків зареєстровано в Харківській області (544), Києві (455), Одеській (502), Дніпропетровській (423) та Хмельницькій (414) областях і на Львівщині (365).