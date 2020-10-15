У Росії зафіксували добовий рекорд смертності від COVID-19

У Росії за останню добу, 14 жовтня, померли 286 людей, які мали підтверджений діагноз COVID-19. Це рекорд добової смертності з початку пандемії.

Також у цій країні виявили 13 754 нових випадки коронавірусної інфекції, повідомляє федеральний оперативний штаб боротьби з COVID-19. Показник є близьким до рекордного, зафіксованого раніше цього тижня, 12 жовтня (13 868).

Загальна кількість заражених з початку епідемії в країні склала 1 354 163.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві (3942).

З початку епідемії в Росії зафіксовано 23 491 випадок смерті людей із коронавірусною інфекцією.