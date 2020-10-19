Минулої доби в Україні виявили 4766 випадків COVID-19 – РНБО

Протягом минулої доби, 18 жовтня, в Україні виявили 4766 нових випадків захворювання на COVID-19, свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли 66 людей, одужали – 1112.

Найбільше нових інфікованих виявили у Харківській області (595), Києві (385), Одеській області (350).

Загалом від початку пандемії в Україні підтвердили понад 303,6 тисячі випадків захворювання на COVID-19, померли 5673 людей, одужали понад 126 тисяч.

В Україні 17 жовтня кількість хворих на COVID-19 за добу вперше перевищила 6 тисяч і склала 6410.

Упродовж 17 жовтня в Україні виявили 5 231 новий випадок захворювання на COVID-19.