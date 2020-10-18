«Укрзалізниця» з 19 жовтня зупиняє продаж квитків до Франківська, Тернополя та Хмельницького

«Укрзалізниця» з 19 жовтня зупиняє продаж квитків до Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, Дубна, Здолбунова, Дунаївців, та станцій Славута-1 на Хмельниччині й імені Тараса Шевченка в Черкаській області.

Поїзди проїжджатимуть через станції в цих містах без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися «за встановленим порядком».

«У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше ніж за одну годину після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі пунктами продажу або через електронні канали зв’язку в «особистому кабінеті користувача», – розповіли в «Укрзалізниці».

19 жовтня в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів на карантинні зони через темпи поширення коронавірусної хвороби COVID-19. До «червоної» зони потрапляють вісім обласних центрів: Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.